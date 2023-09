"Aspettando La fera", tutto pronto per l'evento che si ripete dal 1866

LATIANO - Gastronomia, cultura e tradizione. Tutto questo e molto altro per rievocare un'usanza lunga 157 anni. In città a breve si rinnoverà l’appuntamento con La fera che dal 1866, ogni prima domenica di ottobre, saluta l’inizio dell’autunno mettendo in mostra il meglio proveniente dal territorio coniugando cultura, modernità e tradizione.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha organizzato un imperdibile e ricco calendario di appuntamenti preliminari all'iniziativa. Si tratta di “Aspettando La fera”, che accompagnerà residenti e visitatori fino all’evento clou di domenica 1 ottobre.

Si parte domani, giovedì 28 settembre, alle 20:00 nella centralissima Piazza Umberto Primo, davanti a Palazzo Imperiali. Qui si terrà l'evento “Mangiare sano – Fagiolata in piazza” con numerosi piatti tipici, gratuiti per tutti, a base di fagioli.

Ad allietare la serata ci sarà la musica, ed in particolare la pizzica e gli stornelli con Katia Giannotti, Giovanni Rubino e la Ionica Popolare. Per l'occasione non mancheranno sorprese e divertimento.

Chi vorrà potrà immergersi nell’atmosfera western con abbigliamento a tema. Si consiglia la prenotazione tavoli presso le attività commerciale di Piazza Umberto Primo.

“Aspettando La fera” è il calendario di eventi organizzato dall’Amministrazione comunale di Latiano - Assessorato alle Attività Produttive con il patrocinio della Regione Puglia in collaborazione con la Pro Loco, diverse associazioni della città e con la media partnership di Idea Radio.