Feste patronali, tutto pronto per il corteo storico "La ragazza di Antiochia”

LATIANO – La comunità latianese entra nel vivo dei festeggiamenti patronali in onore di Santa Margherita, e con questi il “V corteo storico la ragazza di Antiochia” che si terrà domenica 21 luglio prossimo a Latiano. Un evento che dal 2018 è presente nell’ambito del cartellone estivo e che è cresciuto nel corso degli anni, basti pensare che la passata edizione ha contato oltre 400 figuranti provenienti da tutta la regione.

Quest’anno l’evento è stato arricchito da molte novità. Prima tra queste il passaggio del testimone della “protagonista” del Corteo, tra Federica Mola e la giovanissima latianese Mirea Urso. Inoltre tramite il progetto Cepell “letture in cammino sulla via per l’Unesco”, il Gruppo Storico ha svolto dei laboratori e incontri con i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo grado, su usi e costumi della Antica Roma e sulla figura di S. Margherita. Percorso che si è concluso con la Mostra dei lavori artistici presso la Biblioteca dell’Appia e uno di questi ha fatto da sfondo al cartellone 2024 (in foto) e la partecipazione di alcuni alunni al Corteo.

Il Corteo partirà da Palazzo Imperiali nella centrale Piazza Umberto alle 20 e percorrerà le seguenti vie: Via S. Margherita, Via Carducci, Via Garibaldi, Via C. Montanaro, Piazza B. Longo, Via Francavilla, Via F. D’Ippolito, Via Roma e rientro a Palazzo Imperiali. Il 21 luglio la notte si riempirà di storia, di tradizioni, di profumi, luminarie, gastronomia, Luna Park, artigianato e tanto altro.