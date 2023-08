Presentato il "Festival del fico mandorlato": ecco il programma

BRINDISI - L’annuale appuntamento - organizzato da Puglia Hortus, Comune di San Michele Salentino e con il patrocinio della Provincia di Brindisi - fa incontrare cittadini e turisti con uno dei prodotti più significativi del territorio.

L'evento si svolgerà dal 21 al 27 agosto proprio a San Michele. Tante le attività per scoprire, vivere e gustare il patrimonio gastronomico e culturale anche prima e dopo il festival con appuntamenti quali cene, presentazioni di libri, musica dal vivo e mostre pomologiche.

Il fico mandorlato di San Michele Salentino, tra l'altro, ha ricevuto vari ed importanti riconoscimenti che ne hanno caratterizzato e valorizzato la tipicità e la qualità: la Deco (Denominazione comunale d'origine) e quelle come prodotto tipico regionale e presidio Slow Food. Non a caso, dutante l'iniziativa saranno presenti i rappresentanti dei Comuni di Carmignano (Prato) e Atessa (Chieti), facenti parte della rete delle Città del Fico, che insieme al Comune brindisino hanno condiviso il progetto mediterraneo Ficusnet.

Il festival è stato presentato stamane (18 agosto) nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi, alla presenza del sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini, del presidente di Puglia Hortus, Pierangelo Argentieri, dell'assessore allo spettacolo del Comune di San Michele Salentino, Angela Martucci, del presidente della Provincia di Brindisi, Antonio Matarrelli e della consigliera Rosalia Fumarola.

Il programma completo

Il 21 di agosto ci sarà un’anteprima dell'evento con la "Cena del fico mandorlato – Guerrilla Cousine", ovvero la riproposizione della cena in Piazza Marconi, in collaborazione con Ais Puglia e Cantina Varvaglione. Per l'occasione, il cantante Pino Ingrosso omaggerà il grande Pino Daniele.

Il 23 e 24 agosto i protagonisti saranno i due maggiori produttori del fico mandorlato: la cooperativa agricola sociale di comunità Borgo Ajeni e Feudo San Giacomo, che nelle loro aziende offriranno una piccola degustazione di prodotti tipici e ospiteranno la pianista Tiziana Columbro con un concerto piano.

Il festival entrerà nel vivo il 25 agosto alle ore 5.40 del mattino con la seconda edizione del concerto all’alba di Borgo Ajeni, un suggestivo evento musicale con il talentuoso pianista sammichelano Joseph D'Urso, che accompagnerà il sorgere del sole nella suggestiva cornice della campagna millenaria; il tutto accompagnato da una colazione a base di prodotti legati alla tradizione del fico mandorlato.

Alle 19.30 in piazza San Giovanni Paolo II, a cura dell’associazione Attacco Poetico, la presentazione del libro "Occhio di lupo, cuore di cane" di Diana Ligorio che dialogherà con il procuratore della Repubblica di Brindisi Antonio De Donno, il sociologo Emanuele Amoruso e la giornalista Sonia Gioia. Interverranno anche il sindaco di San Michele Salentino, Giovanni Allegrini, il presidente di Puglia Hortus Pierangelo Argentieri e Daniela Epifani, vicepresidente di Attacco Poetico. Alle 20.30 in Piazza Marconi verrà consegnato un riconoscimento per l'eccellenza e il merito agli studenti del San Michele delle scuole secondarie di secondo grado, che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti nell'anno scolastico 2022/2023. È un premio in denaro che l'Amministrazione comunale vuole assegnare per l'impegno nello studio. Inoltre, saranno consegnati gli attestati di partecipazione ai ragazzi che hanno partecipato al laboratorio di realizzazione degli antichi cesti dal titolo "Viva le tradizioni”, progetto rivolto alle classi quinte della scuola primaria in collaborazione con il maestro Ciccio Elia.

A partire dalle 21.30 spazio alla musica per i più giovani con “la notte dei dj”, evento con quattro dj set organizzato dalle giovani leve del Festival, il team dei Fichetti: dalle ore 20.30 alle 22.00 Narduccio (commerciale) - Bomber Caffè, Simona Petraroli (world music) - Doppio Senso, Giubal_dj (tecno) - Gisé Café e dalle 22:00 a mezzanotte e mezza Andrea fiusco show in Piazza Marconi.

Il 26 agosto spazio ad un altro grande talento di San Michele Salentino, il ballerino e coreografo Nicola Simonetti che a partire dalle ore 21 si esibirà con una performance in Piazza Marconi. Il festival si chiuderà all’insegna della musica tradizionale. Nella serata del 27 agosto, la città vi verrà inebriata dai suoni delle pietre vive del Salento con lo spettacolo "Quando il sole ballava la notte" di Tonino Papadia.