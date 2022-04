San Pietro, un mercatino in piazza per raccogliere fondi per attività parrocchiali e profughi Ucraina

SAN PIETRO VERNOTICO - Domenica 1 maggio in piazza del Popolo a San Pietro Vernotico torna "Agorà": il mercatino di prodotti enogastronomici e di arte e artigianato organizzato dalla parrocchia della Chiesa Matrice, guidata da don Benedetto Strumiello, per raccogliere fondi per finanziare le attività parrocchiali dedicate ai giovani. L'evento, dopo lo stop legato alla pandemia, è alla sua seconda edizione ed è reso possibile grazie alla grande collaborazione tra famiglie, Azione cattolica e parroco.

Dalle 8 alle 19.30 in piazza saranno allestiti stand di ogni genere: ci sarà quello dei liquori artigianali, quello gastronomico, poi ancora quello dell'artigianato, "Artisti creativi" e "Pollice verde". Quest'anno, inoltre, data l'emergenza umanitaria legata alla guerra in Ucraina oltre a raccogliere fondi per le attività parrocchiali verrà allestito uno stand dedicato alla raccolta di fondi da destinare alla Caritas per i profughi della guerra.