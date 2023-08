A Oria torna "Mani im-pasta": tre giorni di degustazioni e musica

ORIA - Dopo il successo delle due prime edizioni, datate 2018 e 2019, torna in piazza Lorch a Oria "Mani im-pasta" con degustazione di prodotti tipici locali, musica popolare e intrattenimento. Non mancherà di certo l'enogastronomia, così come non mancherà lo spettacolo, arricchito da nomi noti del panorama musicale nazionale che si esibiranno di sicuro in un'agorà - la più capiente della cittadina fridericiana e tra le più ampie in Puglia - gremita di gente per una tre-giorni insolita a queste latitudini: da venerdì 18 a domenica 20 agosto.

L'atteso ritorno della manifestazione, curata sin nei minimi dettagli dall'associazione "Insieme Possiamo", segue finalmente gli stop all'aggregazione imposti nel 2020, 2021 e in parte 2022 dall'emergenza pandemica da Covid-19. Oggi che si può di nuovo stare insieme, per l'appunto, e socializzare, riecco Mani_impasta e riecco stand, tipicità culinari e artisti di tutto rispetto. Al venerdì i Rewind, sabato 19 sarà la volta di Chiara Galiazzo (vincitrice di X Factor 2012) e domenica 20 di Matthew Lee, celebre pianista italiano che non ha ormai bisogno di presentazioni.

"Siamo finalmente tornati - affermano gli organizzatori di Insieme Possiamo - dopo le necessarie pause di riflessione, chiamiamole così, imposte dalla pandemia. Il nostro intento - proseguono - è quello di animare Oria e di far proseguire la bella stagione anche al di là del Palio, perché Oria dev'essere appetita e accogliente quanto più possibile e magari anche negli altri periodi dell'anno, difatti uno dei nostri scopi sociali è proprio quello di destagionalizzare l'offerta turistica, come dimostrano gli altri eventi da noi promossi e organizzati in passato anche nel periodo autunnale. Si pensi a Di Vino in Vino. Siamo certi che risponderanno positivamente all'appello sia i nostri concittadini, sia gente che ci raggiungerà da fuori, come accaduto durante tutta questa estate. Cosa aggiungere? Venite e vedrete che non ve ne pentirete".