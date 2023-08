Vini, pucce e salsiccia: nella piazza di San Donaci il trionfo degli "Antichi sapori"

L’odore del mosto vermiglio che trabocca dai tini, le mani oleose per una frisa appena condita, le tavole infarinate dopo l’impasto delle orecchiette, il ribollire lento e incessante del sugo nel giorno di festa. Gli anziani ricordano ancora gli Antichi Sapori della tradizione, i giovani non riescono a ricordare la cittadina salentina senza la sua Sagra, essa stessa divenuta tradizione e identità territoriale.

Tutto pronto la “Sagra degli Antichi Sapori”, giunta alla sua XX edizione, che avrà luogo domenica 6 agosto 2023, a partire dalle ore 20:00, in piazza Pio XII a San Donaci.

L’evento è organizzato dal Comune di San Donaci, nell’ambito del programma “Estate Sandonacese 2023”, con la collaborazione di: Regione Puglia, Duc – Terre del Negroamaro, Pro Loco San Donaci, Camera di Commercio Brindisi, Centro Assistenza Tecnica Confcommercio Brindisi e Ais Puglia.

La piazza del paese si trasformerà in una vera a propria cantina a cielo aperto: sarà possibile sorseggiare dell’ottimo vino grazie alla partecipazione di 18 cantine radicate sul territorio, dal territorio comunale fino a spaziare nelle province limitrofe di Brindisi e Lecce, nel pieno rispetto della tradizione vitivinicola salentina. A tutto ciò si sommerà la possibilità di degustare dell’ottima gastronomia tipica salentina, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti in piena armonia con il nome dell’evento (pecora alla pignata, salsiccia e rape, pucce varie).

Ospite d’eccezione della serata sarà una delle voci più legate e rappresentative della canzone tradizionale salentina: Enzo Petrachi, che con la sua Folk Band 23, è pronto ad infuocare la piazza con il proprio repertorio popolare e la propria musica. A seguire, un dj set a cura di Gabriele Profilo e Stefano Martella.

Ingresso libero.