"Sagra del gusto": buon cibo e prodotti locali sul lungomare di Brindisi

BRINDISI – I prodotti tipici del territorio in vetrina nel porto di Brindisi. Da giovedì 20 a lunedì 24 agosto il lungomare Regina Margherita farà da scenario alla “Sagra del gusto – I sapori del Sud Brindisi, dalla terra alla tavola”. Si tratta di un evento organizzato dall’associazione “Anap Ancos” di Brindisi, in collaborazione con il Cna e con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Fra via Dogana e via Montenegro saranno presenti fra i 20 e i 30 operatori, “che proporranno i prodotti e i cibi della nostra terra – si legge nella relazione degli organizzatori - legate al doppio filo conduttore e alla cultura rurale che accomuna la penisola all’arte del sapersi ‘arrangiare’ con gli ingredienti a disposizione”. Il via libera, da parte dell'amministrazione comunale, è arrivato stamani, con una delibera a firma del sindaco Riccardo Rossi e dell'assessore alle Attività Produttive, Oreste Pinto.

Il lungomare Regina Margherita sarà suddiviso in aree merceologiche in cui verranno collocati “degli eleganti stand espositivi di varie dimensioni dove i produttori locali e associazioni, potranno esporre i loro prodotti e manufatti”. L’Associazione, in collaborazione con il Cna, predisporrà una segreteria organizzativa che dovrà occuparsi della gestione di tutti i contatti necessari per l’avvio delle iniziative, della gestione, degli aspetti economici, della gestione degli spazi della piazza interessata alla manifestazione, occupandosi anche di curare le attività promozionali, compresa quella della distribuzione del materiale propagandistico.

Le norme anti contagio

Tutte le attività sono state programmate in rigoroso ed assoluto rispetto delle normative anti Covid-19. A tal proposito, “nei pressi degli stand - si legge nella relazione tecnica redatta dall’ingegnere Marco Vantaggiato - sarà predisposta un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione mediante l’impiego di apposita segnaletica e cartellonistica e gli operatori di sicurezza avranno anche il compito di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione, facendo anche riferimento al senso di responsabilità del visitatore stesso”. Prevista inoltre una cartellonistica che promuoverà l’utilizzo dell’app Immuni. Sia gli operatori che i visitatori dovranno indossare la mascherina in tutti i casi in cui non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale minima di un metro, con esclusione dei bambini d’età inferiore ai sei anni e ai soggetti con disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. Sarà individuata anche “un’area di rispetto per ogni posteggio in cui sarà limitata la concentrazione massima dei clienti compresenti, nel rispetto della distanza di un metro”.

La viabilità

Per quanto riguarda la viabilità, il dirigente del settore Trasporti del Comune di Brindisi, ingegnere Francesco Corvace, ha emesso un’ordinanza che dal 19 agosto al 25 agosto, dalle ore 10:00 ore 15:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00, dispone la chiusura al transito veicolare sul Lungomare Viale Regina Margherita (varco Ztl) a partire da Via Dogana, ad eccezione dei veicoli delle Forze dell'Ordine ed i mezzi di soccorso. La Brindisi Multiservizi predisporrà l’apposita segnaletica.