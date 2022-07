“Sagra degli Antichi Sapori”, il 6 agosto a San Donaci appuntamento con la tradizione

SAN DONACI - Presentata nella Camera di Commercio di Brindisi l’edizione 2022 de “La Sagra degli Antichi Sapori”, manifestazione la cui prima edizione risale a 22 anni fa. L’appuntamento è per sabato 6 agosto a San Donaci e, come da tradizione, coincide con la festa dei Santi Patroni, Santa Maria delle Grazie e San Vincenzo Ferrer. Per effetto di un protocollo d’intesa sottoscritto con l’amministrazione comunale, la Camera di Commercio di Brindisi supporta l’evento. La conferenza stampa di presentazione di questa mattina, non a caso infatti, si è tenuta nella sala giunta dell’ente camerale. All’organizzazione dell’edizione 2022, con un ruolo di cabina di regia e di coordinamento, collabora anche il Duc “Terre del Negroamaro” del quale fanno parte i comuni di San Donaci e Cellino San Marco, Confesercenti e Confcommercio.

La festa è un’occasione per sancire il ritorno alla normalità dopo due anni di forti restrizioni dovuti alla pandemia da Covid-19. Cuore nevralgico delle iniziative sarà piazza del Municipio, che per l’occasione si trasforma in una sorta di piazza del vino, dove poter degustare eccellenze enologiche delle cantine del territorio. Come sempre non mancherà la musica tradizionale, un palco sarà allestito dinanzi al sagrato della Chiesa Matrice da dove partiranno le luminarie e le bancarelle tipiche di ogni festa patronale che si rispetti. E con i festeggiamenti classici torna anche “I calzoni dei sindaci”, simpatica competizione lanciata nelle ultime edizioni pre- Covid-19. Sei primi cittadini del territorio si sfideranno nella preparazione di tipici panzerotti fritti e si sottoporranno al giudizio di una giuria presieduta da Pino De Luca, ideatore dell’iniziativa. Special guest, il noto conduttore televisivo Gianni Ippoliti.

Hanno partecipato il commissario straordinario, Antonio D’Amore, il sindaco di San Donaci, Angelo Marasco, il sindaco di Cellino nonché presidente del Duc “Terre del Negroamaro”, Marco Marra, il presidente della delegazione Confcommercio di Cellino San Marco/ San Donaci, Alessandro Coletta, il vicesindaco di San Donaci e il consigliere delegato, rispettivamente Mariangela Presta e Franco Rizzo. “E’ una grande occasione per la Camera di Commercio e per le sue imprese ma, soprattutto, per il territorio che, in occasione dell’estate che alla presenza di turisti e visitatori, potrà presentare le sue eccellenze, da quelle vinicole a quelle gastronomiche - ha dichiarato il Commissario Straordinario della Camera di Commercio, Antonio D’Amore -. L’impegno del Distretto Urbano del Commercio “Terre del Negroamaro”, dei sindaci Marra e Marasco e la collaborazione con Ais Puglia garantiranno sicuramente il consueto successo che da anni contraddistingue l’iniziativa”.

Il sindaco di San Donaci, Angelo Marasco, ha aggiunto: “Stiamo continuando con questo nuovo format di sagra, inaugurato nel 2019 e sospeso per due anni causa Covid-19. Lo riproponiamo con più forza quest’anno, convinti che sia il percorso giusto per dare più spinta alla promozione del territorio”. Il programma della manifestazione è ricco di momenti e spazi diversificati: si va da all’area dedicata alla frutta fresca, allo show cooking di un dolce tipico del territorio come il pasticciotto, passando per le degustazioni di vino seguite dall’Ais Puglia, per concludere con la “seduta spiritica” finalizzata uso consapevole dei distillati. La serata sarà allietata dalla musica del gruppo di pizzica “Popolare sud est”, con la partecipazione straordinaria di Antonio Amato, voce della “Notte della taranta”.