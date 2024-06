A San Donaci si festeggia San Luigi Gonzaga: il programma della festa patronale

SAN DONACI - "ComFest" associazione per i festeggiamenti in onore di San Luigi Gonzaga a San Donaci, anche per il 2024 ha organizzato un cartellone con un programma ricco di eventi di elevato spessore culturale. In stretta collaborazione con la parrocchia e il nostro don Antonio De Marco, quest’anno, si è voluto aggiungere un pizzico di sana follia giovanile ai tradizionali festeggiamenti del 20 e 21 giugno, il 19, infatti, ad aprire le danze, sarà una sfilata di moda con uno spiccato messaggio di inclusione e partecipazione a cura dei nostri professionalissimi commercianti locali.

Titoli della serata: "Alter Eva...la bellezza del dono".



Il 22, invece, andrà in scena la seconda edizione della "Sagra di San Luigi - Carne, Amore e Fantasia": una serata all’insegna della riscoperta di tutti i sapori della tradizione salentina e sandonacese con la partecipazione di tutte le attività gastronomiche locali.

"Saranno i profumi dei nostri prodotti ad invogliarvi a stare con noi, carne arrosto, pezzetti di cavallo, porchetta, frutta fresca, pasticciotti, oltre alla possibilità di scatenarvi a ritmo della pizzica tradizionale salentina con l’Ensemble di Consuelo Alfieri direttamente dalla Notte della Taranta. Fiumi di birra alla spina e il nostro vino faranno da cornice a tutta la serata". Si legge in una nota.



Il 23 invece si terrà la prima sfilata equestre di San Luigi, Cavalli e carri addobbati da tutto il salento, sfileranno per tutta la mattinata, per le vie del paese.