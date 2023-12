"White Christmas": la festa in collaborazione tra Tenuta Manelli e Birrificio Bap

FRANCAVILLA FONTANA - Ottima birra, cibo gustoso, bella location e musica: sono gli ingredienti che renderanno indimenticabile "White Christmas", la festa che si terrà presso Tenuta Manelli, organizzata con il birrificio Bap (Birrificio artigianale pugliese). L'esclusivo aperitivo, con dj set, si terrà venerdì 15 dicembre, dalle 20. La tenuta si trova in contrada La Capitanessa, agro di Francavilla Fontana.

La musica live sarà a cura di Domenico Pentassuglia e Alex Pellegrino. L'aperitivo, invece, comprende: un cartoccio di pettole fritte; arrosto misto; un calice di vino; birra artigianale Bap in bicchiere da 33 cl. Il costo è di 25 euro a persona, i bambini che non consumano non pagano. E' previsto anche un dress code: white.

Dove acquistarele prevendite? E' possibile farlo presso il supermercato Incalza Premier; il Birrificio Bap; Parrucchieri Pentassuglia. I posti disponibili sono 70. Per informazioni: 333.9670853 (Oronzo); 320 278 8822 (Leo).