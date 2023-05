Salute mentale ed esclusione sociale: due eventi a Latiano

LATIANO - Il 30 e il 31 maggio prossimi a Latiano si svolgeranno due eventi che coinvolgeranno il territorio. Il primo è un convegno dal titolo "Vincere lo Stigma nella Salute Mentale: innovazione, integrazione, esperienze", si svolgerà dalle ore 9 alle ore 17 presso il Teatro Olmi. Il secondo, in programma il 31 maggio, riguarda la XXI edizione di "Olimpiadi In". Gli eventi sono patrocinati dalla Asl di Brindisi, dal Comune di Latiano, da Confcooperative Sanità Puglia e da altre associazioni, considerando che la cooperativa è una Onlus.

"Vincere lo stigma nella salute mentale: innovazione, integrazione, esperienze”

La cooperativa sociale Città solidale presenta la prima edizione dell’incontro scientifico “Vincere lo stigma nella salute mentale: innovazione, integrazione, esperienze”, che si terrà il 30 maggio 2023, ore 9-17, presso il teatro Olmi. Lo stigma rappresenta per le persone con disturbi mentali una dimensione di sofferenza che si aggiunge all’esperienza di malattia e che ha concrete ripercussioni sulle reali possibilità di integrazione sociale. Soprattutto per chi soffre dei disturbi mentali più gravi, rappresenta una vera e propria “seconda malattia”, un marchio di vergogna che rimane tenacemente ancorato alla propria immagine e alla propria persona, anche a distanza di tempo e anche qualora il disturbo si sia clinicamente risolto.

Questo evento scientifico si inserisce nel contesto della manifestazione Olimpiadi In e si propone di condividere delle nuove acquisizioni in merito alla conoscenza e alle cure dei disturbi mentali e, al contempo, contribuire sia a fare chiarezza in ambito ideologico che a una lotta allo stigma che risulti pratica, sostenibile ed efficace.

Al convegno partecipano professionisti della salute mentale, rappresentanti di diverse istituzioni, associazioni scientifiche, operatori ed utenti che, in un confronto tra pubblico e privato, svilupperanno un approfondimento sul tema della salute mentale nella massima integrazione dei saperi. L’evento gode del patrocinio di Confcooperative Sanità, dell’Asl di Brindisi, dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia, dell’Associazione NeaMente e conferirà ai partecipanti crediti Ecm e Croas gratuiti, previa registrazione.

Si parlerà delle raccomandazioni di buone pratiche in Riabilitazione Psicosociale per adulti, in particolare nell'ambito del rapporto tra salute mentale e reati, dell'integrazione sociosanitaria e dell'intervento precoce dei disturbi mentali nei giovani.

L'obiettivo finale è anche quello di condividere riflessioni e metodologie da estendere ad altre forme di stigma, in quanto l'esperienza della lotta allo stigma verso le malattie mentali può diventare un modello attivo da applicare alle altre esperienze di stigmatizzazione.

L'evento si conclude con gli “esperti per esperienza”, persone che, per le loro sofferenze, si ritrovano a combattere lo stigma e l'autostigma attraverso prove di auto-efficacia all'interno di un laboratorio riabilitativo della cooperativa Città Solidale, stimolate dalla partecipazione attiva ad un inedito ed originale lavoro teatrale dal titolo “Iperurania”, diretti da Venere Rotelli.

Relatori e partecipanti

Francesco Colizzi: psichiatra, scrittore vicepresidente Associazione Gulliver 180, già Direttore CSM Brindisi; Ivana Colizzi: psicologa psicoterapeuta, Consulente Cooperativa Sociale Città Solidale Latiano; Tiziana De Donatis: Direttore Csm Lecce – Dsm Le, Coordinatrice Sirp Puglia; Cristina Filograno: Dirigente Psicologa Dsm Asl Ba, Coordinatrice Sirp Puglia; Francesco Franza: direttore tecnico Struttura Riabilitativa Residenziale (Sir) riabilitativa psichiatrica “Villa dei Pini” Avellino, Presidente Eda Italia Onlus e dell'associazione NeaMente; Costantino Greco: Direttore Sanitario della Cooperativa Sociale Città Solidale Latiano; Mariarosaria Lapenna: Dirigente Psicologa Dsm Asl Le, Consigliere Sirp Puglia; Roberto Longo: Presidente Cooperativa Sociale Città Solidale, Latiano; Pietro Nigro: direttore Spdc - Dsm Asl Ba, Presidente eletto Sirp; Silvana Romano: assistente sociale, già assistente sociale Csm Brindisi Dsm Asl Br; Antonio Rampino: psichiatra, professore associato dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze e Organi di Senso Bari; Domenico Semisa: Psichiatra, già direttore Spdc - Dsm Asl Ba e Presidente Sirp; Antonella Vacca: dirigente psicologa Polo Orientale Spdc - Dsm Asl Ta, Consigliere Sirp Puglia; Mario Vetrano: infermiere, responsabile coordinamento Crap “Villa del Sole” Ccoperativa sociale Città Solidale.

Olimpiadi In, XXI edizione

Olimpiadi In, grande evento contro l’esclusione sociale, il pregiudizio e lo stigma verso le persone fragili, promosso da Città Solidale, conosciuto in tutta Italia e all’estero. La manifestazione è stata insignita per ben 7 volte dall’alta onorificenza medaglia del Presidente della Repubblica.

Le Olimpiadi In accoglieranno in piazza persone di ogni tipo e condizione di salute: rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine, uomini, donne, atleti speciali, studenti, bambini di tutte le età, anziani, delegazioni estere; tutti scenderanno in piazza per dimostrare che è possibile azzerare i pregiudizi e lo stigma verso le persone con disabilità.

Le Olimpiadi In, come di consueto, si apriranno con il raduno delle squadre partecipanti in Piazzale Stazione, alle ore 15.30. Le squadre formeranno un lungo, colorato e rumoroso corteo che attraverserà le vie della Città di Latiano, nel quale sfileranno le squadre di atleti speciali con gli striscioni delle rispettive Associazioni e Cooperative Sociali, i Servizi di salute Mentale, le Autorità del territorio, le Forze dell’Ordine, i bambini delle scuole elementari e medie, gli studenti degli istituti superiori della provincia di Brindisi e i cittadini tutti, senza distinzione alcuna.

Il lungo e colorato corteo, capeggiato dal drago stigma, sarà rallegrato dai ritmi dei tamburi di Città Solidale e dal sound potente ed armonioso della “Vagaband” di Monopoli, con sax, trombe, percussioni, impossibile restare fermi!

Si giungerà alle 16.30 presso Piazza Umberto I, dove i bambini scacceranno il drago stigma con migliaia di palline colorate e successivamente si aprirà la manifestazione con lo spettacolo della Vagaband e il saluto delle autorità.

A seguire, circa 300 bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie gareggeranno la XII Minimaratona, sfidandosi in una rumorosa e colorata corsa, tra la gioia e la commozione di tutti i presenti.

Alle ore 17.30 partirà la XII Maratona Solidale che vedrà correre insieme studenti e studentesse di tutta la provincia di Brindisi, atleti in carrozzina, atleti speciali, uomini e donne, anziani, tutti insieme contro il pregiudizio e lo stigma.

Dopo le Maratone, intorno alle 18.00, si passerà ai giochi: “Tiro alla fune” e “Sedie Musicali”, ai quali parteciperanno le squadre delle associazioni e cooperative iscritte ai giochi.

Alle ore 18.30 ci sarà la premiazione delle Maratone e alle ore 20.00 ci sarà la premiazione delle squadre vincitrici.

Le Olimpiadi In di Città Solidale sono, soprattutto, una grande festa ricca di giochi, gare, spettacoli, partecipazione attiva, per coinvolgere l’intero territorio e tutti i cittadini nella lotta al pregiudizio e allo stigma verso le persone con varie disabilità. La partecipazione solidale alla manifestazione di tutti coloro che sono sensibili al tema dell’integrazione a vari livelli nella società civile dei più deboli, renderà il messaggio potente ed efficace, donando allo stesso tempo una giornata di gioia e allegria.