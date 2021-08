«Salvatore Russo Gypsy Jazz Trio»: continuano gli appuntamenti di “Made in Brindisi”

BRINDISI - Continuano gli appuntamenti di «Made in Brindisi», la rassegna del Comune di Brindisi organizzata da artisti brindisini, che lunedì prossimo, 23 agosto con inizio alle ore 20, porta in piazza il talento di un trio irresistibile: in riva al Villaggio Pescatori, nel cuore del porto interno di Brindisi, arriva il «Salvatore Russo Gypsy Jazz Trio» con quella “musica manouche” che ha come padre fondatore il leggendario chitarrista Django Reinhardt.



L’ensemble sviluppa un linguaggio vicino allo swing con cui Salvatore Russo utilizza alla perfezione il fraseggio chitarristico e l’abilità nell’improvvisazione. Il trio è composto da Salvatore Russo (chitarra), Camillo Pace (contrabbasso) e Tony Miolla (chitarra ritmica).



Salvatore Russo, chitarrista di fama internazionale, ha suonato con i più importanti cantautori della scena nazionale italiana e per maestri d’orchestra del calibro di Pino Caruso e Celso Valli, accompagnando artisti come Ramazzotti, Ligabue, Patty Smith, Gianna Nannini e Riccardo Cocciante. Il chitarrista ha collaborato anche con altri artisti di grande spessore e di fama internazionale come Francesco De Gregori, Gianni Morandi, Ana Belen, Youssou Ndour, Phil Palmer e Michael Thompson. Come solista, Salvatore Russo ha realizzato tre cd. Il primo disco è uscito nel 1999, con il titolo omonimo Salvatore Russo, il secondo, Contact, è stato pubblicato nel 2004, e il terzo, La Touche Manouche, nel 2009. Quest’ultimo è stato registrato in collaborazione con Franco Speciale e con il più grande esponente mondiale della chitarra jazz acustica, Stochelo Rosenberg. Proprio insieme a Stochelo Rosenberg e Franco Speciale, Salvatore Russo ha formato il Gypsy Jazz Trio, un quartetto che comprende anche Camillo Pace e che vanta un repertorio assai vasto. Oltre alla reinterpretazione dei brani classici del genere di Django Reinhardt, infatti, il quartetto esegue anche composizioni originali dello stesso Stochelo Rosenberg. In Italia i Gypsy Jazz Trio si sono esibiti in molte delle più importanti platee musicali italiane.



Inoltre, si ricorda che a partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli anche in spazi all’aperto, è obbligatorio il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass), DL 23 luglio 2021, n. 105. L’osservanza delle misure per il contenimento e diffusione del contagio da Covid-19 è finalizzata a garantire la salute e la sicurezza di artisti e spettatori. L’ingresso è gratuito fini ad esaurimento dei posti disponibili.



Per maggiori informazioni su come ottenere la certificazione verde Covid-19 consultare la pagina: https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...