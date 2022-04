A San Pietro torna l“Asta della bandiera". Un programma ricco di eventi

SAN PIETRO VERNOTICO - Dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, a San Pietro Vernotico torna la tradizionale manifestazione folkloristica “Asta della Bandiera”. L’evento, come ormai da diversi anni a questa parte, si svolgerà la domenica successiva alla Pasqua, il 24 aprile. La manifestazione quest’anno si arricchisce della collaborazione del Fai e delle scuole e offre un programma ricco di appuntamenti legati alla storia del paese. Con delibera numero 56 del 7 aprile scorso la giunta comunale ha approvato il verbale riguardante l’organizzazione. Budget messo a disposizione 5.500 euro.

Lo spettadolo si chiama “Asta della bandiera 2022 – dalle tradizioni…alla costruzione di un’identità territoriale-storico-culturale sampietrana” e prevede una serie di attività di celebrazione e rievocazione storica, accompagnate da animazione musicale e ricreative. Si tratta di un evento “di rilevante interesse storico-culturale, anche in termini di offerta e attrattività turistica, che ricorda la vittoria dei cittadini sampietrani sui turchi durante un tentativo di assedio che risale al lontano 1480”. Si legge nelle premesse del provvedimento della giunta comunale.

“Dal 1480 la bandiera turca è custodita dai sampietrani, i quali, associarono la loro vittoria sul nemico turco con la Pasqua di Resurrezione, vittoria di Cristo sul male e sulla morte. La Festa della bandiera, con la famosa asta, si celebra così, ogni anno, la domenica di Pasqua di Resurrezione o la domenica successiva alla Pasqua. Il rito dell’asta della bandiera è un evento di (ri)scoperta delle tradizioni, ove il vessillo viene assegnato al migliore offerente attraverso una sorta di asta itinerante, seguita da un corteo, che parte dal sagrato della Chiesa Madre e termina sul sagrato della Chiesa di San Pietro, dopo aver attraversato il centro storico. Il ricavato dell’asta va nella cassa destinata all’organizzazione della festa patronale”. La scorsa edizione se l’è aggiudicata la famiglia De Mariani a un costo di 3.800 euro.

“Per i sampietrani, è considerato un ambito onore poter conservare, nella propria abitazione, quella bandiera turca per tutto l’anno e poi portarla, l’anno successivo, durante la processione dietro la statua di San Pietro il giorno della sua festa, onde tramandare ai posteri e perpetuare il ricordo della gloriosa vittoria sui turchi grazie all’aiuto del loro santo protettore”.

Il programma

Il programma prevede: un percorso culturale e naturalistico “I paladini difensori di San Pietro Vernotico”, in collaborazione con il Fai – Fondo ambiente italiano-delegazione Brindisi e direzione Regionale Fai Puglia. “Si tratta di un evento, che intende promuovere la storia e l’arte locale, nonché accrescere, soprattutto nei giovani, l’interesse per le proprie tradizioni, per la cultura e per il territorio. Un’attenzione particolare sarà dedicata verso i più piccoli (anche mediante il coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici cittadini e paesi limitrofi). A tal fine, per rendere più interessante l’approccio e la conoscenza del territorio per tutti i bambini presenti, saranno coinvolti, proprio in occasione della celebrazione della Festa della Bandiera 2022, in un percorso in cui saranno dei “Piccoli valorosi paladini difensori di San Pietro Vernotico”.

"Immersi in un cammino fatto di ascolto di racconti, di rievocazione storica, di passeggiate alla scoperta della storia e del patrimonio culturale cittadino, il tutto attraverso il filo conduttore del gioco per coinvolgerli in piccole scoperte e per stimolare in loro curiosità e fantasia”.

Un laboratorio «Incantastorie» accompagnato con racconti di fiabe, leggende e tradizioni (per tutte le età), uno spettacolo Teatro dei Burattini a tema e spettacoli itineranti. Una rievocazione storica e narrazione dell’evento, con simulazione della battaglia e drammatizzazione dell’evento: «La disfatta dei turchi nel casale di San Pietro Vernotico” con la quale s’intende riproporre vicende e situazioni della battaglia e della vittoria dei sampietrani contro i turchi nel 1480 e spettacolo di Fire Show, mediante una rappresentazione che coniuga abilità di alto livello artigianale, capacità teatrali, conoscenza e desiderio di valorizzare le tradizioni territoriali e storico-culturali, sulla base di accurate fonti storiche per riproporle, vivide e realistiche, agli occhi del pubblico moderno.

Il tradizionale corteo storico con il consueto rito dell’asta della bandiera, ovvero un corteo composto da lancieri, arcieri, figuranti del gruppo storico, associazioni e scolaresche, con una narrazione storica dell’evento, il tutto accompagnato da un’esibizione della banda e/o da musicisti. Un saggio scolastico: canti e balli polari , esibizione “Ballo della Pizzica”, con il coinvolgimento degli Istituti scolastici cittadini. Una esibizione musicale e/o un concerto finale.

Sarà, inoltre, previsto il coinvolgimento di associazioni cittadine e un allestimento cittadino, per le principali strade del paese, per rievocare il “casale” di San Pietro Vernotico del 1480.