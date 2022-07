Costruiamo insieme la scena acustica del festival "Musica nei Saloni"

SAN VITO DEI NORMANNI - Dal 22 al 30 luglio si svolgerà la seconda edizione di Hob – Hackustic Open Building, il cantiere di autocostruzione della startup pugliese Hackustica per costruire la scena acustica del Festival Musica nei Saloni promosso dal Circolo Mandolinistico di San Vito dei Normanni. Un cantiere aperto e partecipativo che riunisce giovani professionist* dell’acustica e appassionat* alle prime armi, tecnici e musicist*, maestr* della progettazione e menti creative, creando uno spazio dinamico e trandisciplinare di confronto per condividere idee e tradurle in azioni trasformative sul territorio.

Hackustica srls, nata nel 2020 grazie alla vincita di Pin – Pugliesi Innovativi, è un team di giovani ingegner* acustici, architett* e tecnici del suono determinat* a portare la disciplina dell’acustica fuori dalle cerchie accademiche. L’obiettivo è quello di farne uno strumento di connessione tra spazi, persone e reti, sperimentando processi collettivi che diano nuovi significati a luoghi e materiali. Hackustica lavora sulla caratterizzazione acustica di spazi e materiali e interventi di upcycling attraverso progetti di ricerca-azione, promuovendo la ricerca come bene comune per produrre impatto a vantaggio di comunità e territori. Hob - Hackustic Open Building è la sintesi delle anime multipotenziali della startup: transizione ecologica, sviluppo di filiere locali, progettazione rigenerativa che unisce artigianato tradizionale e nuove tecnologie di manifattura digitale per trasformare ogni spazio in luoghi di socialità e cultura.

Dopo due anni dal primo cantiere di autocostruzione per la correzione acustica del primo teatro di comunità del Sud Italia Tex – Il Teatro dell’Ex Fadda, Hackustica lancia una nuova call pubblica per realizzare la scena acustica del Festival Musica nei Saloni, evento itinerante nelle antiche barberie della città promosso dal Circolo Mandolinistico di San Vito dei Normanni. La call si rivolge a giovani progettist*, architett*, ingegner*, fonici, musicist*, artigian* espert* e carpentier* alle prime armi, studenti, curios*, appassionat? di acustica e making, hacker del suono che vogliano sperimentare e approfondire metodi e tecniche dell’acustica architettonica.

Nove giorni interamente dedicati allo studio e approfondimento della progettazione di strutture temporanee in legno per la musica live e lo spettacolo all'aperto. Nella prima parte di cantiere, i partecipanti accompagneranno la squadra specializzata Gridshell

nell’installazione di AmpReS, una versione itinerante e versatile del padiglione acustico progettata per festival ed eventi di piazza. Nella seconda parte inizia invece l’autocostruzione. I partecipanti diventano protagonist* cimentandosi nella realizzazione di diffusori e arredi per completare la scena acustica che ospiterà i concerti di Musica nei Saloni il 28,29 e 30 luglio. Hob si chiuderà con l’esperienza suggestiva di partecipare agli spettacoli finali di Musica nei Saloni per comprendere come l’acustica passiva del padiglione entra in relazione con i sistemi elettroacustici di amplificazione.

Programma completo, quote e modalità di iscrizione al seguente link. Modulo di registrazione al seguente link.