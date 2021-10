Tornano le auto e le moto d'epoca a San Vito dei Normanni

SAN VITO DEI NORMANNI – Per gli appassionati, e per i curiosi, torna a San Vito dei Normanni il raduno “Auto e moto d’Epoca”, giunto alla settima edizione. L’evento è organizzato dal Club “Antonio Manelli” con il patrocinio del Comune di San Vito, in collaborazione con il club Aci Storico e il club Astor. Domenica 10 ottobre l'appuntamento è alle 9 in piazza Leonardo Leo per le iscrizioni e il ritiro dei gadget.

Tempo di ammirare le vetture che hanno fatto la storia dell’automobile e le motociclette che hanno fatto sognare giovani e meno giovani nel passato anche recente, poi alle 11,30 il via al giro turistico con sosta alle 13,30 presso "Ristodante" a San Michele Salentino per il consueto pranzo conviviale con organizzatori e partecipanti. Per info: 347.2233299 (Giovanni) – 333.7774680 (Michele).