Una serata di beneficenza a ritmo di salsa per "ZanzibarHelp"

SAN PIETRO VERNOTICO - Domenica 16 aprile dalle 19:30, a San Pietro Vernotico presso club di salsa cubana Fico Ricco, si terrà una serata di beneficenza per ZanzibarHelp, l’associazione di volontariato che opera a Zanzibar a favore dei bambini con disabilità per la costruzione di una scuola e per regalare a loro il diritto di istruzione. In programma uno stage di salsa cubana.

La serata è stata organizzata dalla ballerina e pittrice Krissel Pierri, da tempo vicina all’associazione di volontariato, che con questa iniziativa devolverà l’intero ricavato per la costruzione di nuove aule per la scuola (intitolate al cantante dei Queen) e per la fornitura di cure mediche per i bambini affetti da disabilità. Lo stage di salsa cubana che si terrà domenica è a cura dei ballerini Wilmer Najarro y Maria Moreno che concluderanno i lavori con il loro spettacolo “Rapsodia Cubana“.

Krissel Pierri e il suo legame con Zanzibar dura da molti anni, da quando è stata invitatadal Freddie Mercury Museum in Africa a esporre i suoi ritratti di Freddie Mercury, di cui lei è fan. Da questo amore per un personaggio che ha segnato la storia della musica, Pierri ha allacciato contatti con ZanzibarHelp per la costruzione del Donnino’s Family School, un complesso progetto architettonico ecosostenibile con aule, clinica medica e fisioterapica, dormitori modulari e grandi orti per autosostentamento. Per le libere donazioni e per iscriversi allo stage di danza cubana è necessario prenotarsi al seguente numero 329 5924576.