Una serata alla riscoperta di Masseria Palazzo, fra buon cibo, drink e musica

Un’iniziativa per riscoprire uno dei tesori nascosti del nostro territorio: domenica 18 giugno 2023, a partire dalle ore 18:00, la Pro Loco di San Donaci organizza e vi invita a “Destinazione Masseria”.

Una fantastica serata all’interno della suggestiva atmosfera di Masseria Palazzo (Strada Provinciale San Donaci – Mesagne, ex SS 605, km 2), per riscoprire e rivivere uno dei tesori nascosti del territorio comunale. Dopo il successo delle scorse edizioni del “Presepe Vivente”, la location cambia veste ed è pronta ad accogliervi con un percorso culturale tra innovazione, tradizione e radici: durante l’evento sarà possibile ammirare e visionare il lavoro di artigiani ed artisti del territorio.

Il magico tramonto delle campagne salentine sarà accompagnato in un primo momento dalle note del duo acustico voce-chitarra composto da Maria Elena Rizzo e Salvatore Nisi. A seguire la musica in vinile selezionata in un dj set curato da Gigi Cinto. Sarà possibile degustare del buon cibo (entrée di benvenuto e carni locali alla griglia), il tutto accompagnato da bevande e ottimi drink, grazie alla collaborazione con Caffetteria del Corso.

L’evento è patrocinato dal Comune di San Donaci. Ingresso libero.