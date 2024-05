Settimana della Musica 2024: il Gran Concerto inaugurale della Rete Orpheus 

BRINDISI - Grande successo e tanta soddisfazione per il Gran Concerto inaugurale della Settimana della Musica 2024 (6-11 maggio) indetta dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, andato in scena lunedì 6 maggio presso il Teatro Verdi di Brindisi e organizzato dalla Rete Orpheus. Il concerto, che ha goduto del patrocinio del Comune di Brindisi e della Provincia di Brindisi, è stato condotto dal giornalista Antonio Celeste. Il centesimo anniversario dalla morte di Giacomo Puccini ha rappresentato un’occasione per commemorare uno dei più grandi compositori della storia. Con grande entusiasmo, gli studenti e le studentesse delle scuole appartenenti alla Rete “Orpheus” hanno eseguito brani musicali quali “Intermezzo” tratto dalla Cavalleria Rusticana di Mascagni, “Coro a Bocca Chiusa” tratto dalla Butterfly di Puccini, “Nessun Dorma “ tratto dalla Turandot di Puccini, “Tace il Labbro” dalla Vedova Allegra di F. Lehar, “Bella” dal Musical Notre Dame de Paris, brani tratti da “La bella addormentata” di P. Tchaikovsky.

Molte le autorità presenti in platea: tra queste il Sindaco della città di Brindisi Pino Marchionna che, in anteprima assoluta e inedita, ha presentato al pubblico l’americano Mr Chris Torch, designato quale direttore del dossier di candidatura per “Brindisi Capitale Italiana della Cultura 2027”.

Protagonisti della serata sono stati gli studenti e le studentesse delle scuole appartenenti alla Rete Orpheus: Liceo “ Marzolla-Leo-Simone-Durano” di Brindisi, scuola capofila, Istituto Comprensivo “Bozzano-Centro” di Brindisi, Istituto Comprensivo “ Carovigno”, Istituto Comprensivo “ Casale” Brindisi, Istituto Comprensivo “ Commenda” Brindisi, Primo Istituto Comprensivo “De Amicis-Milizia” Oria, Istituto Comprensivo “R De Simone” San Pietro Vernotico, Istituto Comprensivo Polo 2 “Tito Schipa” Trepuzzi, Istituto Comprensivo “San Pancrazio Salentino”, Istituto Comprensivo “Santa Chiara” Brindisi, Istituto Comprensivo “ Sant’Elia-Commenda” Brindisi, Istituto, Comprensivo “Valesium” Torchiarolo, IISS “E. Ferdinando” Mesagne, Primo Circolo Didattico “G. Carducci” Mesagne.

Con un repertorio musicale molto interessante, di grande pregio e intensità, gli studenti e le studentesse della Rete Orpheus, hanno dato prova delle loro capacità musicali e dei loro talenti. La serata è stata caratterizzata da esibizioni di grande livello e non sono mancati momenti di caloroso coinvolgimento.

Il sipario si è aperto con la suggestiva esibizione solistica al pianoforte di Joseph D’Urso, musicista talentuoso e studente del Liceo Scientifico” Leo” di San Vito dei Normanni.

Il Liceo Musicale “Durano” ha offerto il suo contributo con performance di tipo jazzistico e con un Ensemble di Pianoforti, Fiati, Fisarmoniche e Percussioni.

Entusiasmo, divertimento e coinvolgenti suggestioni ciò che ha suscitato la grande Orchestra della Rete “Orpheus”. Non è mancata l’arte coreutica, rappresentata dalle eleganti performance dei ballerini e delle ballerine dell’IISS “E. Ferdinando” di Mesagne. In chiusura la travolgente esibizione del Coro “Orpheus”, composto da ben 70 alunni provenienti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado e secondo grado facenti parte della Rete, che hanno eseguito brani tratti da famose opere liriche, operette e musical.

Una serata indimenticabile, dedicata anche all’azione preziosa dell’Unicef, che ha riscosso grande successo grazie al lavoro sinergico di Dirigenti scolastici, Docenti, Studenti e Studentesse della Rete Orpheus, pratica musicale che si conferma tra le migliori del mondo della Scuola.

L’evento è stato trasmesso anche in diretta streaming al link https://youtube.com/live/ZuSTWZfmGjA?feature=share ed è stato inserito nel Cartellone Nazionale di Indire per la Settimana della Musica stabilita dal Mim.