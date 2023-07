La sezione brindisina dell’Associazione italiana persone down compie 25 anni: gli eventi 

BRINDISI - Continuano i festeggiamenti del 25esimo anno di vita di Aipd (Associazione italana persone down) Brindisi. Un appuntamento importante è in arrivo per il prossimo 24 Luglio ed un altro per il prossimo 27 Luglio. Lunedì 24 Luglio alle ore 19.30 presso il Parco Unicef di San Pancrazio Salentino, con la collaborazione del Parco Unicef e del Comune di San Pancrazio Salentino, si terrà una raccolta fondi "musigastronomica" ad ingresso gratuito destinata a sostenere i progetti di Aipd Brindisi, da effettuarsi durante una degustazione di prodotti e vini tipici locali offerti da diverse associazioni e realtà del territorio. Il tutto sarà allietato dalle danze popolari dei "Musicanti del Salento" e dalla musica dal vivo italiana e divertentismo dei Mamadema sing’n’Roll”.



Ringraziano per la solidale collaborazione: Ugo - La Caffetteria dal 1962, l’Associazione Eventi Salentini, il Centro Anziani di San Pancrazio Salentino, le Cantine Cellinesi, l’Azienda Agricola Pugliese e le Cantine San Pancrazio Salentino per l’enogastronomia, oltre a Deejay Ron ed ai gruppi: “I Musicanti del Salento” e i “Mamadema sing’n’Roll” per musica ed animazione.



“Finalmente si ripete per noi - dice Stefania Calcagni, presidente Aipd Brindisi - una grande occasione, già vissuta nel 2019, grazie alla quale potremo sostenere la nostra realtà, unica in tutta la provincia di Brindisi, che si occupa di fornire aiuto e sostegno alle famiglie ed alle persone con la Sindrome di Down e non solo. È doveroso ringraziare il Parco Unicef ed i suoi gestori, Giuseppe Scretì e Paola Tafuro, sempre attenti e vicini alla nostra causa ed ai nostri ragazzi, oltre al Comune di San Pancrazio Salentino per la costante presenza ai nostri eventi. Lo spirito di festa e la convivialità che da sempre ci contraddistinguono, saranno per l'ennesima volta scenari di questo anniversario così importante per Aipd Brindisi e per tutte le persone che condividono la condizione della disabilità nelle proprie famiglie. Un modo come un altro per stare insieme e per sentirsi meno soli, grazie ad un contesto locale fortunatamente attivo e presente per tutti noi”.

Il secondo evento si terrà invece giovedì 27 luglio e sarà un concerto di musica Gospel sul Lungomare Regina Margherita, organizzato da Brindisi Tabernacle in collaborazione con Aipd Brindisi e l'associazione Gv3 "A Gonfie Vele Verso la Vita". Seguono aggiornamenti