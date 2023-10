I cortei storici pugliesi pronti a sfilare per le vie di Brindisi

L’Unpli Puglia Aps è pronta a presentare la quinta edizione dei cortei storici delle Pro Loco di Puglia. Sarà la città di Brindisi a ospitare l’edizione 2023.

Ricco il programma della due giorni brindisina. Si parte sabato 21 ottobre alle 17 presso la sala della Colonna Romana di Palazzo Granafei-Nervegna con il convegno “Tracce di Storie e Identità nel cammino delle Pro Loco”. Saluti introduttivi di Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi, Toni Mattarelli, presidente della Provincia di Brindisi, e Grazia Di Bari, delegata alla Cultura della Regione Puglia.

Interverranno Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia aps, Vincenzo Santoro, responsabile Cultura e Turismo Anci, Fernando Tomasello, vice presidente Unpli aps e responsabile del Dipartimento Patrimonio Immateriale, Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Leandro Ventura, Direttore Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, e Antonino La Spina, presidente Unpli nazionale aps. Conclusioni a cura di Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia.

Domenica 22 ottobre alle 10 avrà luogo una visita guidata alla città di Brindisi per i partecipanti al raduno e dalle 12 alle 22 si terrà Corte dei Sapori in via G. Tarantini n. 33 (Corte degli Artigiani): stand enogastronici per degustazione di tipicità pugliesi. Alle 16, presso Palazzo Granafei-Nervegna, raduno dei cortei partecipanti, mentre alle 17, nel Centro Storico di Brindisi, Rassegna dei Cortei Storici ed esibizioni.

Prenderanno parte all’appuntamento ben venti Cortei Storici delle Pro Loco di Puglia. Ad esse si aggiungeranno due Cortei ospiti dell’iniziativa: dalla Basilicata giungeranno i Cortei Storici delle Pro Loco di Miglionico e di Marsico Nuovo.

"I cortei storici delle nostre Pro Loco rappresentano un fiore all’occhiello della valorizzazione e della promozione delle tradizioni artistico-culturali delle nostre comunità", spiega Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia Aps. "In questa quinta edizione ribadiremo la rilevanza di questo patrimonio che va custodito, tutelato, diffuso. Grazie alla città di Brindisi per aver accolto e sostenuto l’iniziativa e, in particolar modo, al sindaco Marchionna per la sensibilità e l’attenzione mostrate, grazie alla Provincia di Brindisi, un territorio ricco di peculiarità, alla Regione Puglia sempre vicina alle iniziative Pro Loco e alle loro finalità e grazie al Ministero della Cultura per aver conferito il patrocinio all’evento, un patrocinio che ci onora e che attesta la validità del nostro operato. Saranno due giorni interessanti tra incontri, convegni, presentazioni, folklore. Grazie alle due Pro Loco lucane per aver accettato il nostro invito, segno di una comunione di intenti e di una visione speculare della promozione delle tradizioni dei nostri territori", conclude Lauciello.