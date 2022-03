"Circus atmosphere": per la prima volta a Brindisi il circo con animali virtuali

Arriva per la prima volta a Brindisi il “Circus atmosphere”: il circo senza animali. O meglio, gli animali ci sono, ma sono oleografici, virtuali. Lo spettacolo si svolgerà da venerdì 4 a domenica 20 marzo in località Area Centro Commerciale “Le Colonne”. Il debutto avverrà venerdì 4 marzo, con un solo spettacolo delle 21:00. Gli altri giorni; lunedì ore 17:00; Martedì – Mercoledì (Giorno di riposo); Mercoledì – Giovedì ore 17:00; venerdì – sabato ore 17:00 e ore 20:00; domenica ore 16:00 e ore 19:00

Il Circo è il più antico spettacolo del mondo, discende da quegli spettacoli che mettevano in campo le capacità e le abilità degli essere umano, senza distinzione di sesso, religione, nazionalità, colore della pelle. Tutti valori espressi nella massima competizione sportiva dell’Anica Grecia tenutasi per la prima volta nella città di Olimpia e proseguita nei Ludi Circenses nella Roma dei Cesari. Ancora oggi quando si va al Circo, ci si attende di vedere proprio questo, la sfida continua dell’uomo al raggiungimento dei limiti possibili. Tra questi limiti nei Ludi Circenses era contemplato quello della sfida uomo e belva, una sfida cruenta con un finale tragico per l’uno o per l’altro, amatissimo dalla bramosia degli spettatori di allora. In epoca più moderna anche il Circo Tradizionale italiano, copiando dagli spettacoli americani, aveva inserito nei suoi programmi tale sfida ma trasformata in una più semplice e mite dimostrazione dell’uomo che doma la belva. Rimaneva sempre una sfida ai limiti ed una dimostrazione di estremo coraggio, con la differenza che le conseguenze tragiche potevano essere solo per l’uomo e la storia lo dimostra.

Negli ultimi decenni ha preso piede una forma di spettacolo circense in cui non sono presenti animali di qualsivoglia specie, preferendo loro la pura e semplice abilità e destrezza degli esseri umani; degli artisti. Eppure una gran parte degli affezionati del Circo Tradizionale è rimasta delusa della perdita graduale di elementi appartenenti al mondo animale, soprattutto quelli che con la ferocia hanno poco a che vedere e che da secoli e per secoli si accompagnano all’uomo per aiutarlo nel lavoro o semplicemente come compagni di vita. Giusto per citarne alcuni: Cavalli, Elefanti, Cammelli, Dromedari, Cani. Il “Circus Atmosphere” è una assoluta novità nell’ambito degli spettacoli circensi di questi ultimi anni. Realizzato e proposto da una famiglia con radici profonde nella storia del Circo italiano, la Famiglia Vassallo. I Vassallo non son certo contrari alle tradizioni, ma dopo ricerche, attente riflessioni e la consulenza di esperti, hanno trovato un giusto equilibrio nel realizzare uno spettacolo, che abbini la tradizione alla modernità. Il prodotto che ne è scaturito è fantastico, anzi magico.

Gli “Animali” ci sono! Sebbene siano solo virtuali, perchè proiettati su una grande rete che avvolge per intero la pista e che li fa apparire più reali che mai, grandi, immensi, dando l’illusione di poterli perfino toccare. Questo effetto viene proposto in due momenti: all’inizio della prima parte e all’inizio della seconda parte. Nella prima proiezione si assiste un pò alla genesi del Mondo, quindi si susseguono animali acquatici come Delfini, Otarie, Tartarughe, Megattere, incluso il pericoloso Squalo bianco. Nella seconda invece sono solo animali terrestri, Cavalli, Elefanti, Dromedari, Tigri, Leoni, Orsi polari, che danzano, saltano, ci vengono incontro. L’effetto è surreale! Lo spettacolo è composto da grandi numeri: “Fasce aeree”, “Giocoliere”, “Illusionista”, “Trapezino”, “Hula Hoop”, “Verticali”, “Raggi laser” ed altro. Inserito a tutto questo il famoso “Tony di Serata” oppure detto “Clown di Ripresa”, che come dice il nome, tenendo fede ad un antico ruolo circense, compare tra un numero e l’altro come per incanto in mezzo al pubblico, per la gioia manifesta dei piccoli e dei grandi, che sono presenti numerosi e in egual misura.

Tutte le attrazioni sono proposte senza presentatore, non ce ne bisogno, visto che si susseguono in base ad una trama precisa e misurata, lo spettatore le vive come se stesse vedendo un film dal lieto fine, che si chiude con un Quadro Fiabesco, tipico dei grandi film di animazione di Walt Disnay.

Il pubblico è spesso in visibilio e prodigo di applausi fragorosi e prolungati, come quelli elargiti, con un tutti in piedi incredibile, con il quale le persone dimostrano agli artisti il loro immenso compiacimento. Mai nome, dato ad uno spettacolo, è stato più appropriato. Si esce soddisfatti e contenti di avere scelto di trascorrere due ore, assieme alla propria famiglia o con amici, nella magica atmosfera, regalata dal favoloso “Circus Atmosphere”.