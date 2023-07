Lo spettacolo del "Tango in love" nella villa comunale di Mesagne

Sabato 8 Luglio l’Asd "Los Puglieses Tango" presenta in Villa Comunale a Mesagne un evento il cui protagonista è il tango argentino. Uno spettacolo culturale dedicato alle origini del Tango, avrà inizio alle ore 20:00, con musica e canto dal vivo.

Presentato da Alessandra Clementini, con la partecipazione di ballerini professionisti Ettore Morra e Sara Ruggio, Stefano Calogiuri e Daniela Rizzo e il noto cantante argentino Jorge Barreto, con esibizione dal vivo nei più conosciuti pezzi di tango.

La serata patrocinata dalla città di Mesagne, coinvolgerà non solo il cittadino ma anche la comunità tanghera provenienti dalle varie regioni d’Italia con i brani di Tango selezionati da Paola di Bari nota Dj pugliese.

L’atmosfera dalle note passionali del Tango prevede un Dress Code Total Red per la donna e per l’uomo un abbigliamento anni ‘40. Per ulteriori info clicca qui