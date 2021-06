Parco Acquatico Splash, gli sconti per la riapertura

Il 19 Giugno riapre Splash, il parco acquatico di Gallipoli! Per l'occasione un'offerta speciale per i lettori di BrindisiReport!

La grande struttura dedicata all’intrattenimento acquatico è pronta a riaprire con tantissime sorprese e novità dedicate alla famiglia e ai più piccoli, una su tutte la nuovissima area Carribean River: 500 metri di fiume lento tra ponti palme, onde, rocce e spruzzi d’acqua da fare comodamente seduti sui gommoni spinti dalla corrente.

Un’esperienza suggestiva e unica nel suo genere, all’ombra del maestoso galeone dei pirati che domina l’intera area. Con le sue molteplici attrazioni di tipo acquatico e non, Splash nel rispetto delle norme di sicurezza, vi aspetta con le sue piscine e acquascivoli per adulti ma anche con aree tematiche dedicate al divertimento delle famiglie e dei bambini. Anche quest’anno si rinnova l’offerta di Fabilandia, il parco nel parco con giostre e attrazioni ad uso esclusivo dei bambini con aree relax per i genitori.

Disponibili all’interno del parco diversi servizi bar ristoro e a disposizione degli ospiti la pineta pic-nic allestita con tavoli e sedie per gli amanti del fai da te. Il Parco Acquatico Splash, dunque, è pronto ad offrire un’estate frizzante e soprattutto sicura con il solo intento di coccolare i suoi clienti e rendere le loro giornate sempre più indimenticabili all’insegna del divertimento e del relax.

Splash un tuffo nel divertimento sicuro!