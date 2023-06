Stand up comedy, Chiara Becchimanzi a Mesagne con una "Terapia d’urto"

MESAGNE - Dopo aver girato l’Italia con Terapia di gruppo - format che mescola sapientemente stand up comedy, teatro e improvvisazione - realizzando un’esperienza interattiva diversa di replica in replica per un processo terapeutico che è servito soprattutto a lei, Chiara Becchimanzi rilancia con Terapia d’urto – Dio, patria e famiglia, fondendo il suo flusso di coscienza a quello del pubblico per scagliarsi in maniera violentemente esilarante contro tutto ciò in cui crediamo di credere.

Perché se una “Terapia di gruppo” può essere servita a superare conseguenze e strascichi del covid 19, forse una “Terapia d’urto” può salvarci dall’autodistruzione. O magari può aiutarci, finalmente, ad accettarla, come conseguenza ultima della nostra condotta di merda.

Chiara Becchimanzi è un'attrice, regista, autrice, stand up comédienne, progettista culturale, co-fondatrice della Compagnia teatrale Valdrada. Ha scritto, diretto e interpretato, tra gli altri, il monologo comico Principesse e Sfumature (Eccellenza Creativa del Lazio 2018, Premio Comedy Roma Fringe 2016, Coppa Solinas Roma Comic Off 2017), Precario Diario, Di Altri Demoni e Dionisiaca (co-prodotti dalla Regione Lazio).

Ha partecipato a programmi comici Rai (Battute?) e Comedy Central (Stand Up Comedy, Comedians Solve World Problems, Stand Up Comedy Rehab). Dal 2012 al 2019 è stata inclusa nel tour mondiale della Compagnia internazionale Ondadurto Teatro; è, inoltre, vicepresidente del Teatro del Lido di Ostia.

A dicembre del 2019 ha pubblicato il suo primo romanzo, A ciascuna il suo, un erotico-comico illustrato da Ilaria Palleschi, da cui trae un podcast che risulta tra i più ascoltati del 2020. Nella stagione 2020-2021 è stat autrice e co-conduttrice del programma radiofonico La Ritirata dei Gladiatori su Dimensione Suono Roma. Nel 2022 ha dato alla luce il suo spettacolo ''Terapia di gruppo'', che ha fatto tappa in tutta Italia.