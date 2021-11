La Stella sulla Grotta: tutto pronto per la 36ª edizione dell’evento sul Monte Rivolta

FASANO - Le 3600 lampadine splenderanno anche quest’anno e saranno la Cometa che accenderà il Natale di tutto il territorio. Torna «La stella sulla grotta» sul monte Rivolta cha da Laureto illuminerà il comprensorio di Fasano e non solo. L’accensione ufficiale sarà nel giorno dell’Immacolata, mercoledì 8 dicembre, con il raduno alle 16.30 in via Gravinella (nei pressi del bar Bacco) e la partenza alle 17 per la Grotta. Dopo l’accensione la serata continuerà con la degustazione di prodotti tipici fasanesi.

A fare da cornice alla Stella ci sarà un ricco calendario di eventi organizzato dal Comitato «Stella Sulla Grotta», guidato da Tommaso Serri in collaborazione con Anna Dello Russo, consulente creativa di Vogue Japan, pugliese di nascita, vincitrice del premio Campione alla carriera per il giornalismo nel 2019. La seguitissima icona del mondo della moda curerà di persona la direzione artistica dei vari eventi.

Il programma

Si parte domenica 19 dicembre con il raduno di auto d’epoca Fiat 500 (alle 10 in piazza Ciaia) e la partenza per la Grotta verso Laureto.

Il 23 dicembre si terrà la «Fiaccolata per la vita» organizzata dal «Movimento aiuto alla vita» di Cenzina Ricco con partenza dalla chiesa di Laureto verso la grotta.

Sabato 25 dicembre, giorno di Natale, si terrà la «Corri con Babbo Natale», camminata verso la grotta con partenza alle 7.30 da via Gravinella. Dopo l’evento, che è organizzato dal «Gruppo Runner», è prevista una degustazione in masseria.

Giovedì 30 dicembre su iniziativa del Movimento eucaristico giovanile si terrà il «Pellegrinaggio Meg» verso la Grotta partendo dall’oratorio alle 14.30.

Il programma di iniziative si chiuderà il giorno dell’Epifania con la sesta edizione della «Pedalata verso la stella» (partenza da via Gravinella alle 8.30) organizzata dal gruppo «Tutti pazzi per le Mtb». Sempre il 6 gennaio, nel pomeriggio, ci sarà la «Fiaccolata con la befana», con raduno alle 16.30 in via Gravinella e partenza alle 17 per la Grotta. Seguiranno i festeggiamenti di chiusura del periodo natalizio con degustazione di prodotti tipici.

E ancora, per tutto il periodo natalizio, sono previste escursioni didattiche con speleologi per le classi del II circolo didattico, ingresso libero ogni sabato e domenica dalle 10 alle 22 con pettole, panzerotti, caldarroste e vin brulè, passeggiate ogni domenica mattina dal 5 dicembre al 2 gennaio dalle ore 8, letture nella grotta per i bambini a cura del medico pediatria dott. Pulito.

«Ringrazio la famiglia Serri che da 35 edizioni e 36 anni si occupa dell’iniziativa che è uno degli appuntamenti più sentili del Natale fasanese – dice il sindaco Francesco Zaccaria –. Grazie agli sponsor che stanno sostenendo la manifestazione e ai tanti volontari che organizzano l’evento e a cui va un grande applauso per l’impegno che hanno sempre profuso anche nei momenti di maggiore difficoltà. La nostra amministrazione ha sempre sostenuto con gratitudine questa manifestazione che merita grande attenzione. Per questo stiamo istituzionalizzando un contributo in bilancio che possa sostenere questo evento, unico nel suo genere, che da tantissimo tempo dà lustro al nostro territorio e illumina il Natale di tutti noi con gioia, speranza, calore e partecipazione».