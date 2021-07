Alla scoperta di Forte al Mare: iniziative per studenti, bambini e famiglie

BRINDISI - Parte, da lunedì 12 luglio, il calendario di Forte a Mare promosso dall'associazione Le Colonne, in collaborazione con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio Brindisi e Lecce.

Le iniziative in programma permetteranno di sensibilizzare le famiglie e i giovani alla conoscenza e consapevolezza dello straordinario valore culturale del Bene, oltre a garantire un’esperienza che stimoli l'interesse di adulti e bambini.

Il Calendario di Forte a Mare

Lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 luglio dalle ore 10 alle ore 13 avrà luogo il laboratorio “Un castello a misura bambino”, tre giornate di attività dedicate ai più piccoli (di età compresa tra i 6 e i 10 anni). I laboratori coniugheranno scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica (Steam). In particolare nella prima giornata, dopo una breve visita guidata, i piccoli visitatori diventeranno ingegneri per qualche ora e dopo aver progettato il castello, lo costruiranno con cartoncini. Il secondo giorno parteciperanno ad una simulazione di scavo e successivamente realizzeranno un vasetto di sabbia colorata per spiegare la disciplina della stratigrafia. L'ultimo giorno, infine, i partecipanti sperimenteranno attività di magnetismo e costruiranno una clessidra.

Mercoledì 15 luglio, alle ore 18 e alle ore 19, in occasione della “Giornata mondiale della capacità dei giovani”, spazio agli studenti del Liceo Linguistico “Palumbo” di Brindisi. In questa giornata in cui si celebra il potenziale dei giovani, gli studenti brindisini si “approprieranno” di uno dei siti culturali più importanti della città e accompagnati dalla guida specializzata racconteranno il Forte dal loro punto di vista. Da questa iniziativa avrà seguito la nascita di uno “spin-off” della Associazione Le Colonne in cui i protagonisti saranno i giovani brindisini che in maniera attiva saranno chiamati a ripensare, in forma nuova e attuale, la comunicazione del patrimonio culturale con l'obiettivo di rendere i luoghi di cultura dinamici e avviare nuovi processi di educazione e partecipazione.

Martedì 20 e mercoledì 21 luglio, invece, sempre alle ore 18, si terrà “The Castle”: visita guidata sia in italiano che in inglese per bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni per imparare parole nuove legate al castello e al termine si terrà un gioco finale.

Venerdì 23 luglio, alle ore 10 e alle ore 17, sarà la volta dell' “Hospitality Day”, una giornata dedicata alle guide turistiche e agli operatori turistici per accompagnarli alla conoscenza del sito e ai percorsi prestabiliti in accordo con la Soprintendenza.

Domenica 25 luglio, alle ore 18, sarà il momento in cui genitori e figli si confronteranno attraverso l’iniziativa “Araldica: famiglie al Forte”. Dopo una visita guidata concentrata sull’araldica presente all'interno del castello, si passerà alla parte pratica del laboratorio: con l'utilizzo del das, i genitori da una parte e i figli dall'altra riprodurranno gli stemmi che hanno potuto ammirare durante il percorso di visita o lasciare spazio alla propria creatività.

Mercoledì 28 luglio, dalle ore 10 alle ore 13, si conclude con “Graffiti al Forte”: un laboratorio destinato ai bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni che sarà preceduto da una interessante lezione sui graffiti. I partecipanti potranno scoprire cos’è un graffito, ma soprattutto come si realizza e quali strumenti sono utilizzati per poter eseguire un disegno o un'iscrizione su pietra, metalli o intonaco. Si parlerà delle più importanti scoperte archeologiche relative a tale arte. Successivamente si passerà a far eseguire a loro stessi un graffito.

Per ogni attività si terranno conto delle disposizioni in vigore per contrastare la diffusione del virus Covid-19 e ad ogni fruitore verrà richiesto di rispettare il “Galateo del visitatore”.

Info e prenotazione obbligatoria al numero 379.2653244 o all'indirizzo email segreterialecolonne@gmail.com (specificando la attività di interesse in oggetto).

Indicazioni stradali: www.apslecolonne.it/mappa.html