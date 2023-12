Gli studenti incontrano Vincenzo Schettini: il professore star del web e autori di libri

Gli studenti dell’Itet “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” incontreranno martedì prossimo (12 dicembre), presso il cinema teatro Impero di Brindisi, il professor Vincenzo Schettini, autore dei libri “La fisica che ci piace” e “Ci vuole un fisico bestiale”.

Schettini, docente di Fisica in un Istituto Superiore pugliese, attraverso i suoi libri cerca di far capire ai giovani come ci sia una spiegazione scientifica dietro ai fenomeni più comuni, in un modo semplice e concreto, senza ricorrere a formule astratte.

All’evento parteciperà anche una rappresentanza di studenti del Liceo "Fermi-Monticelli" e dell'Itt "Giorgi".