Un tripudio di emozioni nel Musical "The Little Mermaid", recitato da bambini in Lingua Inglese

Si è svolto nei giorni scorsi a Brindisi presso il teatro Don Bosco un evento magico, incredibile e commovente: la rappresentazione del musical "The Little Mermaid", recitato interamente in lingua inglese da un gruppo straordinariamente talentoso di giovanissimi allievi italiani. L'evento, organizzato da Formavobis, scuola di lingue che opera sul territorio da più di dieci anni, ha visto dapprima l’esibizione dei più piccolini, dai 3 ai 6 anni, che hanno dato dimostrazione di una straordinaria capacità linguistica e di coordinazione, senso del ritmo e dello spazio. A seguire, i bambini più grandi, dai 7 ai 10 anni, entrati in scena, recitando, cantando e ballando, hanno rapito il cuore di un pubblico entusiasta, emozionato e a volte incredulo.

La serata si è aperta con un'esplosione di colori e di suoni che ha trasportato gli spettatori nelle profondità marine, dove la sirenetta Ariel sogna di scoprire il mondo umano. I giovanissimi attori, con una sorprendente padronanza della lingua inglese, hanno dato vita ai personaggi con una passione che ha incantato e commosso tutti i presenti.

Ogni scena è stata un crescendo di emozioni, dal desiderio ardente di Ariel di camminare sulla terraferma, alla sua coraggiosa lotta contro le avversità per realizzare i suoi sogni. Straordinari personaggi come Attina, Andrina, Adella, Arista, Flounder, Tritone, Sebastian, Jetsam, Ursula, Prince Eric, Grimsby, hanno popolato il palcoscenico per più di un’ora.

I costumi vivaci e le scenografie spettacolari hanno reso la rappresentazione ancora più coinvolgente, trasformando il palco in un mondo incantato. Le musiche iconiche, interpretate con grande maestria, hanno fatto vibrare le corde del cuore di tutti, evocando momenti di pura magia e commozione.

La direttrice della scuola, Iole La Rosa, visibilmente emozionata, ha dichiarato: "Questa serata è stata un trionfo di capacità, passione e talento. Vedere i nostri piccoli studenti esibirsi a teatro in una performance recitata totalmente in lingua inglese, è qualcosa di straordinario e unico sul territorio regionale, con rarissimi casi in Italia. Ringrazio i docenti di inglese e gli esperti teatrali e canori, che con tanta passione, professionalità e dedizione, hanno dimostrato che è possibile raggiungere risultati fantastici. Questa serata è stata molto più di una semplice rappresentazione teatrale; è stato un viaggio emozionante che, grazie a tutti i protagonisti, ha lasciato tutti con un sorriso e con le lacrime agli occhi."

Il musical "The Little Mermaid" ha offerto non solo uno spettacolo di altissimo livello, ma è stato anche un'occasione preziosa per promuovere l'importanza dell'educazione bilingue attraverso l'arte e la cultura. Nei prossimi giorni, presso la sede di Formavobis, si svolgeranno esami di certificazione inglese Cambridge per tutti i livelli, mentre dal 10 giugno partirà l’Estate delle Meraviglie, a tema The Jungle Book, che vedrà impegnati i giovanissimi iscritti (dai 6 ai 14 anni) in laboratori linguistici, teatrali, musicali e artistici.

