“88 Frequenze” con Antonella Carone a Palazzo Roma

OSTUNI - Prosegue la stagione di prosa 2023 - 2024 del Comune di Ostuni organizzata in collaborazione per il Teatro Pubblico Pugliese. Venerdì 5 aprile (inizio ore 21.00) sul palco del Teatro Palazzo Roma arriva Antonella Carone con 88 Frequenze, regia di Giulia Sangiorgi, produzione Corpora/Uno &Trio. Un racconto su Hedy Lamarr, diva dell’epoca d’oro di Hollywood, definita più volte come “la donna più bella del mondo”, che nel giugno del 1941 presentò all’ufficio brevetti americano un complicato sistema di comunicazione segreta per evitare che i siluri della marina americana venissero intercettati dai nazisti. Un racconto tutto d’un fiato che fa riflettere sul rapporto tra identità e immagine e su quanto sia complesso esprimere la molteplicità di ciascuno di noi in un mondo dove sembra si possa credere solo a un personaggio alla volta.