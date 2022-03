A Cisternino concerto per la pace

CISTERNINO - Sabato 12 marzo, alle ore 20 nel Teatro Comunale Paolo Grassi a Cisternino, l’Orchestra sinfonica della Città metropolitana di Bari, nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Cisternino in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, si esibirà un concerto per la pace aderendo al progetto “La musica che unisce” promosso dalla violinista russa Ksenia Milas e suo marito Oleksandr Semchuk, violinista ucraino, impegnati in questi giorni in un tour per l’Italia con lo scopo di aiutare la Croce Rossa Italiana in una raccolta fondi per l'emergenza umanitaria in Ucraina.

La coppia di musicisti sarà sul palco insieme all’Ico e proporrà al pubblico il brano Melodia (con l’arrangiamento di Stefano Delle Donne) scritto da Myroslav Skoryk (1938-2020), uno dei più importanti compositori ucraini del secolo scorso, per il film “High Pass” (1981, del regista ucraino Voldodymyr Denysenko), pellicola sulla guerra partigiana che trova nel dialogo e nella pace il suo messaggio principale.

L’orchestra della Città metropolitana di Bari per l’occasione sarà diretta dal maestro Daniele Squeo, pugliese, classe 1985, uno dei direttori d’opera emergenti nel panorama europeo. Attualmente è Direttore Musicale Generale del Pfalztheater di Kaiserslautern a partire dalla stagione 2020/2021.

Il programma del concerto proseguirà con l’esecuzione dei seguenti brani: Sinfonia da Antigona di Tommaso Traetta (a 250 anni dalla composizione con revisione a cura del Traetta Opera Festival), Nelle steppe dell’Asia centrale di Aleksandr Porfir’evi? Borodin e terminerà con l’esecuzione della Sinfonia n.3 Polacca, op.29 di Pëtr Il’i? ?ajkovskij.

Il ricavato della serata sarà devoluto alle attività della CRI (Croce Rossa Italiana) – Emergenza Ucraina.

Info: biglietti a prezzo unico € 3,00.

In vendita on line e nei punti vendita Vivaticket e da Calib, Libreria Caffè (Via Ciro Menotti, 8 – Cisternino).

Orario:

Lunedì 9.30 - 13:00, 16:00 - 20:00

Martedì: 9.30 - 19.30

Mercoledì 9.30 - 13.00

Giovedì: 9.30 - 19.30

Venerdì e sabato 9.30 - 13.00, 16.00 alle 20.00

Tel: +39 328 971 4139