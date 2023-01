“Amore e Psiche”, lo spettacolo teatrale va in scena a Mesagne

MESAGNE - Nella serata di domani (mercoledì 25 gennaio) alle ore 20:45, presso il teatro comunale di Mesagne in via Federico II Svevo, andrà in scena “Amore e Psiche”. Lo spettacolo narrativo di Daria Paoletta, presente anche come attrice, è prodotto della Compagnia Burambò.

L'evento rientra nella rassegna “Donne in scena” organizzata dalla Commissione pari opportunità, politiche di genere e diritti civili della Città di Mesagne in collaborazione con le Aps Cabiria e Cittadini del mondo, e patrocinata dall’Ambito territoriale Br 4.

L'iniziativa è incentrata sul tema delle donne e propone spettacoli scritti, diretti e interpretati da donne professioniste nell’ambito teatrale nazionale. Si tratta di un evento della durata di un'ora, adatto per un pubblico dagli undici anni in poi.

La rassegna

L’ultimo spettacolo della serie “Donne in Scena”, previsto per martedì 7 marzo alle ore 20:45, è “Nilde mia –autobiografia non autorizzata di una statua” di Paola Leone, con Silvia Lodi. Nato all’interno di “Le Donne si raccontano... modera Nilde Iotti”, questo spettacolo è un progetto di promozione sui diritti della donna, fatto con le donne, che ha coinvolto un gruppo di studentesse, un gruppo di detenute e un gruppo di signore attiviste politiche, l’Armata Rosa di Melpignano, una cittadina in provincia di Lecce. Il lavoro teatrale nasce dalla voglia di indagare quelle difficoltà di essere donna e ricoprire un ruolo pubblico, istituzionale in una società ancora troppo sessista e omofoba. Uno spettacolo sui diritti delle donne e su quanto ancora c’è da fare per raggiungere la parità di genere. Un omaggio alla politica di Nilde Iotti, un riconoscimento alla sua pratica politica e al ruolo che le donne hanno avuto nella nostra storia del nostro Paese, dedicato a tutte le donne che credono ancora che il mondo si deve e si può cambiare e che abiteranno su questa terra. Una donna nata 100 anni fa, che ha ancora molto da dirci. Un’ora per ripercorrere la sua vita e le molte battaglie di cui si fece fautrice come quelle per approvare la legge sul divorzio, la riforma del nuovo diritto di famiglia e quella a sostegno del riconoscimento della violenza carnale come crimine contro la persona e non contro la morale. Il racconto di una vita che oggi più che mai un esempio di buona politica e di emancipazione.

Tutti gli spettacoli della rassegna sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Apertura teatro ore 20:15, sipario ore 20:45.