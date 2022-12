Appuntamento con "Cattedrale Musical": libera interpretazione del "Notre Dame de Paris"

SAN PIETRO VERNOTICO - La compagnia teatrale musicale "Attoterzo” presenta "Cattedrale Musical", libera interpretazione del "Notre Dame de Paris" di Victor Hugo. Appuntamento domenica 11 dicembre alle 20.30 presso il teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico. Vocal Coach: Francesca Miccoli, Regia: Tony Bottazzo, Coreografie di Marianna Ciciriello.

"Si tratta di uno spettacolo in cui passione, amore, invidia, vendetta si intrecciano pericolosamente. Ambienta- o nella Parigi sul finire del 1400 raccon-ta la storia di una giovane ragazza gitana vittima inconsapevole di un gioco d'amore e odio. La storia di Quasimodo ed Esmeralda è la più romantica mai scritta e nel corso dei secoli è stata rappresentata milioni di volte in tutto il mondo, interpretata in chiave contemporanea Notre dame de Paris, resta la tragedia per eccellenza. Un cast dalle grandi performance è sicuramente tra i maggiori punti di forza di questo spettacolo che traduce in musica l’eterno amore tra i due protagonisti".

"Tanti i brani di successo all’interno dello spettacolo che, insieme alle coreografie, coinvolgono fortemente il pubblico e i ragazzi. Il mito del Notre Dame de Paris ha qualcosa di universale, che sa parlare al pubblico di ogni nazionalità ed è una storia di speranza che racconta la forza dell’amore che è capace di cambiare il mondo, una forza che unisce anche le diversità. Una produzione originale e coinvolgente, per uno spettacolo capolavoro che supera i confini dell’emozione".