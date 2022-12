"Biondedamare": a San Pietro appuntamento con il teatro di comunità

SAN PIETRO VERNOTICO - Nell'ambito del calendario di attività per le festività natalizie organizzato dall'amministrazione comunale di San Pietro Vernotico, venerdì 30 dicembre 2022, presso la sala del 'Centro polivalente solidarietà anziani' di via Stazione, 3, prende vita un appuntamento riservato al teatro di comunità con lo spettacolo 'Biondedamare', di Angelo De Matteis. Apertura porte h 18:00, inizio spettacolo h 19:00. Ingresso libero fino a esaurimento posti, prenotazione consigliata. Info: santalitoranea@gmail.com

Dopo le collaborazioni con Marco Paolini e Gabriele Vacis, Angelo De Matteis porta in scena un racconto teatrale che unisce memoria del territorio e autobiografia: la tenera infatuazione di un ragazzino della provincia di Brindisi per una ragazza del nord, per i contrabbandieri e il loro modo eclatante di stare il mondo, per la malavita e i suoi codici di comportamento: “La prima volta che ho raccontato com'era stato per me vedere uno scarico di sigarette dei contrabbandieri e l'inseguimento con la Guardia di Finanza durante i campi della legalità in Puglia nel 2019, alcuni ragazzini mi chiesero subito dopo quanta fantasia c'era in quello che avevo appena detto, lì ho capito che poteva valere la pena provare a raccontare un periodo particolare del nostro territorio e ho iniziato a lavorare su un testo che, grazie al sostegno del Comitato Territoriale Arci Brindisi, il Teatro della Caduta di Torino, Nidodiragno cmc produzioni e Periferica live con il Teatro Pubblico Pugliese e l'avviso pubblico 'Periferie al centro', è diventato 'Biondedamare'".

"Oltre all'aspetto culturale-artistico proprio della dimensione teatrale, si affianca quindi quello di tipo sociale, che riguarda l'audience empowerment, volta ad attivare meccanismi in cui le persone, le organizzazioni e le comunità possono acquisire o rinforzare la titolarità di ciò che li riguarda, in questo caso una pagina buia della storia recente del proprio territorio".