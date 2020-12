CEGLIE MESSAPICA - Tornano le "finestre velate" del teatro Comunale di Ceglie Messapica, l'incursione poetica e teatrale allestita da Armamaxa, residenza teatrale, con la collaborazione dell'Amministrazione comunale di Ceglie. Si terrà domani, lunedì 28 dicembre, nella piazza del Teatro di Ceglie Messapica.

"La sospensione degli spettacoli dal vivo - si legge nel comunicato di Armamaxa - ci ha spinti a immaginare un atto d'arte, politico e d'amore per dire forte che i teatri e i luoghi della cultura non possono essere sacrificati. Le finestre 'velate' del Teatro comunale di Ceglie Messapica lasciano intravedere le ombre 'in carne e ossa' di chi nei teatri continua a vivere e lavorare. 'Ombre vive' che raccontano, agiscono, danzano, suonano per un pubblico che sente essenziali l'arte e la cultura e che riconosce i teatri luoghi necessari per una comunità che voglia dirsi civile. Lo hanno dimostrato le decine di persone che, in maniera responsabile, hanno seguito le nostre maratone teatrali, in piedi, fermi, nella piazza del Teatro Comunale di Ceglie Messapica, con lo sguardo rivolto all'insù, (ri)trovando, in quelle voci diffuse dagli altoparlanti e in quelle ombre dietro le finestre, il Teatro".

L'unica replica dello spettacolo di lunedì 28 dicembre si terrà alle 19. Partecipano: Flavio Albanese, Nunzia Antonino, Francesco Biasi, Ippolito Chiarello, Gaetano Colella, Erika Grillo, Mirko Lodedo, Enrico Messina, Daria Paoletta, Giulia Petti, Simona Semeraro, Michele Sinisi. Aupervisione tecnica di Aldo Putignano. Assistenza: Gaetano Fucci

Armamaxa invita i cittadini a fermarsi nella piazza del Teatro di Ceglie Messapica, lunedì 28 dicembre (alle 19) e a volgere lo sguardo all'insù, prestando "orecchio, cuore e occhi" alla maratona teatrale di prove affacciate alle finestre velate del Teatro comunale, "per dire con noi che il teatro va sempre avanti e che i teatri saranno #sempreaperti. Sarà possibile seguire #sempreaperti 3 anche sulla pagina Facebook di Armamaxa Residenza Teatrale – Teatro Comunale di Ceglie Messapica. E' un progetto di Armamaxa/PagineBiancheTeatro in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Ceglie Messapica.