"Un'altra vita" della compagnia Creatura/DanceResearch in scena all'ExFadda

L'ultima produzione della compagnia di danza contemporanea Creatura/DanceResearch andrà in scena presso il Teatro Menzatì-Tex-Teatro dell'Ex Fadda sito in Via Mare a San Vito Dei Normanni i prossimi 26 e 27 marzo 2022. Nel cast Leonardo Urgese, Angelo Zizzi, Luciana Parisi, Trevize. Idea e coreografia di Nicola Simonetti. Assistente/Disegno Luci Giusy Caccavo. Costumi Gaudiomonte Couture. Musica in Live Set “Trevize”

Esistono altre forme di vita nell’universo? Non esiste alcuna definizione semplice e universalmente accettata della parola ‘vita’, In sostanza, non sappiamo ancora dire con assoluta precisione cosa sia la vita. Lo spettacolo “Un’altra vita”, ci racconta questa eventualità. Un astronauta sbarca sul pianeta Proxima Centauri per una missione che consiste nel recupero di un nucleo di energia naturale, il quale si trova su questo inesplorato pianeta. Inaspettato sarà l’incontro con gli abitanti di questo pianeta e quello che ne conseguirà, il nucleo è la fonte unica che alimenta sia queste creature che tutte quelle che abitano il pianeta, vegetali e animali.

Attraverso la musica dal vivo di “Trevize”, alla sua console che si trasformerà nel nucleo di questo nuovo pianeta, ai numerosi effetti luce che ci trasporteranno in un nuovo mondo pieno di filamenti fluorescenti, ai corpi dei ballerini che con i loro movimenti curati dal coreografo Nicola Simonetti ci racconteranno l’umanità di questa nuova forma di vita, lo spettatore farà un viaggio tra sogno e realtà pieno di emozioni diverse tra loro. Continua anche in questa nuova produzione (totalmente auto-finanziata) la collaborazione della

compagnia Creatura/DanceResearch con un eccellenza sartoriale italiana, GaudiomonteCouture firma i costumi di “Un’altra Vita”.