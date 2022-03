Debutto pugliese per lo spettacolo “Due” di David Marzi

BRINDISI - Domenica 20 marzo alle ore 19.00 presso il Teatro Kopó di Brindisi sarà in scena la Compagnia SenzaConfine con lo spettacolo Due scritto e diretto da David Marzi. Il musical vuol essere un omaggio all’amore sotto forma di gioco, in una dimensione metateatrale che coinvolge attori e pubblico insieme tra palcoscenico e costante dimensione quotidiana. Si ride e si piange riconoscendosi in difficoltà ed esaltazioni grazie alla sensazione di spiare la coppia dal buco della serratura. Uno specchio profondamente autoironico e cinico che non fa sconti a nessuno.

Lui. Lei. David e Arianna. Una coppia come tante. Hanno divergenze simili a quelle di tante altre coppie che nascono e muoiono, da sempre. Lei è pratica, al passo coi tempi, realista. Lui è romantico, naif, che vive alla giornata. Sono uniti dalla musica. La vicenda ruota intorno ad una domanda: Esiste l'anima gemella? Lui sostiene di sì. Lei, invece, dichiara che esistano più persone potenzialmente giuste e che ognuna ci lascerà qualcosa in positivo o in negativo. Che sta a noi impegnarci giorno per giorno per far diventare un legame quello per la vita. Da qui, David e Arianna decidono di fare un gioco. Scandagliare tutte le fasi che una coppia affronta nel suo percorso insieme e capire se davvero vale la pena lottare per mantenere viva quell'unione o lasciarla andare per sempre. Inizia una tragicomica giostra di canzoni (11 brani di ogni stile musicale), battute e gag, che porta i due protagonisti a perdere l'orientamento, a non capire più il confine tra il gioco e la realtà, a mettere in discussione tutta la loro relazione fino ad un epilogo totalmente inaspettato che li porterà a prendere una decisione forse dolorosa, ma necessaria.

Protagonista della performance David Marzi artista poliedrico già protagonista di musical di successo come Sister act, Spring Awakening, Hair oltre che autore delle musiche e dei testi dello spettacolo. Ad affiancarlo, Arianna Battilana, voce straordinaria e interprete di spettacoli come Aznamour, Musica Ribelle, Spring Awakening.

Il musical Due, che ha già fatto tappa in una quindicina di teatri italiani, dopo il suo debutto pugliese a Brindisi, vedrà una seconda data il 26 marzo alle ore 20.30 a Fasano come recupero per il cartellone di eventi Amo a Fasano, voluto dall’amministrazione comunale.

Per info e prenotazioni: 3888633749 – 3313459554 – email: senzaconfineteatro@gmail.com.