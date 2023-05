"Don Floriano" chiude la rassegna teatrale "Domenico Modugno"

Prezzo non disponibile

SAN PIETRO VERNOTICO - Appuntamento al teatro "Don Bosco" domenica 4 giugno prossimo per l'ultima commedia in scena nell'ambito della sesta edizione della rassegna "Teatro amatoriale Domenico Modugno". Sul palco la compagnia sampietrana "Associazione culturale D. Modugno" con "Don Floriano": commedia brillante in tre atti ambientata negli anni '30 di Mario Teni di Novoli (Le). Regia: Lorenzo Cuomo e Anita Leggio.

Racconta di un padre padrone vedovo che ha sposato una donna 30 anni più giovane di lui che mira all'eredità distruggendo l'armonia della famiglia. La confessione con un finto prete aiuterà Don Floriano a scoprire la verità.

Il cast (per alcuni si tratta della prima esperienza sul palco): Lorenzo Cuomo nei panni di Don Floriano (ricco anziano); Anna Leggio interpreterà Ninuccia (Inserviente); Pasquale Piconese: dottore; Giulio Fortunato: don Savino, nipote di don Floriano; Graziana Grassi: Lucia (inserviente); Antonella Moretti: Angelica (figlia di don Floriano); Giovanna Elia: donna Rosalina (cognata di don Floriano); Deborah Dente: Lisetta (fliglia di don Floriano); Giorgina Renna: Dorotea (moglie di don Floriano); Rosy Sarto: Ronza (madre di Ciccillo); Francesco Madaro: Ciccillo (pretendente di Angelica); Marcello Marra: padre Cirillo (padre confessore); Marcello Marra: Sandrino (fidanzato di Angelica); Mimì Modugno: notaio. Suggeritore: Sandro Candiolo; tecnico audio-luci: Andrea Gargano; assistente di scena: Giuseppe Carbone.