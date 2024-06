"Il massacro dell'innocenza": la presentazione del dramma di Francesco Colizzi

All’interno del percorso di preparazione alla “Cattedra di vita”, strutturato da don Piero Calamo, parroco della chiesa di San Domenico a San Vito dei Normanni, martedì 11 giugno, alle ore 19.30, avrà luogo l’evento “Se non diventerete come bambini…”.

Il dottor Francesco Colizzi, psichiatra e scrittore, autore di dieci volumi, presenterà, col prezioso contributo del gruppo “Teatro Arte”, la sua opera teatrale in tre atti “Il massacro dell’innocenza”.

L’incubo ricorrente di un eccidio di bambini amareggia le notti del giovane Gesù, fino a quando scopre di essere nato nel periodo della strage degli innocenti ordinata da Erode. In Gesù, il sopravvissuto, l’incubo trapassa in un immenso sogno: annunciare il Regno della nuova innocenza. La sua predicazione però esige che egli stesso venga ucciso. Il sacrificio di Cristo sulla croce basterà a porre termine ai massacri e agli abusi dell’infanzia?

Nelle parole dell’autore le motivazioni dell’opera: “Il tema che attraversa tutto il dramma è la condizione di vulnerabilità dell’infanzia nel mondo e il suo rimando alla possibilità/necessità per il mondo degli adulti di perseguire una nuova innocenza. Ancora oggi moltitudini di bambini vengono uccisi a causa di guerre e violenze di ogni genere, oppure vengono maltrattati, abusati, affamati o, se ammalati o portatori di disabilità, lasciati senza cure. Per trattare in maniera emotivamente coinvolgente di questa inquietante condizione ho scelto di far ricorso a due grandi poli confliggenti della nostra cultura: la strage degli innocenti di Erode il Grande, metafora della più crudele delle violenze dell’uomo sull’uomo, e la centralità dei bambini nella predicazione dell’amore integrale da parte del Gesù storico”.

L’opera è pubblicata dalla casa editrice salentina Manni ed è disponibile in libreria e su tutti i siti web di vendita di libri.