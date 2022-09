Brindisi performing arts: piazza mercato diventa un teatro all'aperto

Nuovo appuntamento del Bps, Brindisi Performing Arts, che domenica 18 settembre torna nel comune capoluogo con uno spettacolo di danza inclusivo, perché quello dell’inclusione e dell’abbattimento dei pregiudizi e delle barriere ideologiche è il filo conduttore non solo del cartellone in corso di svolgimento, ma più in generale di Alpha Ztl Compagnia d’Arte Dinamica, diretta dal coreografo Vito Alfarano, che lo ha organizzato in collaborazione con istituzioni, enti e partner privati.

Domani, a partire dalle ore 17.00, la centralissima piazza Mercato si trasformerà in un teatro all’aperto per ospitare circa venti, tra compagnie di danza professionali pugliesi, che si sono distinte nel panorama nazionale ed internazionale, e scuole di danza di Brindisi. Alle performance assisteranno ospiti europei, provenienti dal Portogallo e dalla Spagna, che si trovano in Puglia nell’ambito di un progetto Erasmus, che cureranno un laboratorio di trampoli, uno di danza africana e uno di danza inclusiva con disabili.

Sempre domani, prima di aprire le danze, sarà presentato il progetto Erasmus “In- Sincro”, che vede protagonista AlphaZtl. Si tratta di un corso di formazione professionale che partirà il prossimo anno e che coinvolgerà la compagnia Alpha Ztl per l’Italia e la Fundaciòn Escuela de Solidaridad di Granada per la Spagna.