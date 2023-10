Performing arts: giovani coreografi di danza nel teatro Don Bosco

Conoscere ed apprezzare il talento dei giovani artisti locali apprezzati a livello mondiale. E’questo l’obiettivo del secondo appuntamento del BPA, Brindisi Performing Arts- Autumn Edition. Il festival di arti performative, ideato e promosso da AlphaZtl, coreografo Vito Alfarano, vuole infatti accendere i riflettori, mettere in vetrina e rendere onore agli artisti del territorio provinciale che hanno già avuto modo di far conoscere la propria arte in diversi paesi d’Europa e del mondo, con grande successo di pubblico. Domenica 15 ottobre, ore 18:00, nel Teatro Don Bosco, sarà di scena infatti il “Gala di danza dei giovani coreografi della provincia di Brindisi”.

Con tre prime nazionali è un’occasione per conoscere quattro giovani coreografi della provincia di Brindisi che stanno esportando la loro arte, ammirata e applaudita, in ogni parte del mondo condividendo il palco con giovani coreografi olandesi del Collectief Mamm, ospiti internazionali del gala. Ad aprire lo spettacolo le scuole di danza della provincia di Brindisi.

A seguire un percorso coreografico che mette al centro l’essere umano e i suoi sentimenti. Ticket 5,00 €

Habitat

Work in progress

Idea di Antonella Albanese, coreografia Antonella Albanese & Cassandra Bianco Esenco Dance Movement di Pezze di Greco e Brindisi; danza Cassandra Bianco, musica Davide Nardelli, produzione esecutiva ResExtensa - Porta d'Oriente - Centro Nazionale di Produzione per la Danza.

Habitat è il posto in cui “essere”, un riconoscimento della nostra responsabilità ad “abitare con rispetto”. Ogni passo che compiamo muove l'aria e sconvolge l'equilibrio delle cose, contribuendo al perpetuo movimento dell'universo, un intricato sistema di componenti interconnesse di cui l'essere umano è parte integrante. Habitat rappresenta il nostro mondo interiore che comunica armoniosamente con l'esterno, ponendo l'attenzione sulla nostra presenza nel mondo come parte di un delicato ecosistema che richiede la nostra protezione per preservare noi stessi.

Bene immortale - prima nazionale

Produzione Creatura/DanceResearch, regia, costumi e coreografia di Nicola Simonetti (San Michele Salentino). Danzano Gloria Patanè e Leonardo Urgese. Con il Supporto di Eko Dance Project di Pompea Santoro. Luci Giusy Caccavo

La vita porta ad affrontare varie esperienze, tra queste il momento più difficile di tutti, vivere da soli. Non vuoi nessuno accanto perché non sai cosa ti manca, ma l'amicizia vera riesce ad abbattere questa negazione. Solo con Lui/Lei vuoi condividere ogni cosa, non hai paura di esporre le tue sensazioni, i tuoi sentimenti. Questo rapporto insegna ad essere sé stessi, senza paura, fa cadere i muri elevati per difesa, ti fa conoscere quel sentimento che da adolescente facilmente confondi con l’amore.

Notwithstanding prima nazionale

di Collectief Mamm (Olanda)

In “Notwithstanding” la fiducia sembra essere molto personale e mutevole nel tempo. Forse la notiamo solo quando non c'è più... un tema sempre attuale. Nonostante ciò, assistiamo alla ricerca di una relazione dopo che la fiducia è stata spezzata. È qualcosa che può veramente essere ricostruita di nuovo? Un duetto in uno spazio intimo, sul ripristino della fiducia e sulla ricerca delle (im)possibilità nella combinazione di due corpi.

Orc(k) prima nazionale

Produzione AlphaZtl Compagnia d’Arte Dinamica, di e con Francesco Biasi (Ceglie Messapica)

Musiche di Marco Elia

Una ferita psicologica aperta spesso si trasforma in rabbia e risentimento, talvolta manifestandosi attraverso comportamenti negativi. La gravità del trauma, le risorse sociali e alcuni fattori biologici influiscono su come affrontiamo il dolore. Alcuni, con identità di vittima, possono diventare aggressori mascherati. La narrazione mediatica sulla violenza di genere spesso trascura altre possibilità oltre alla vittima donna e all’autore maschile, creando distorsioni nell’informazione.

Sempre il 15 ottobre 2023 dalle 10:00 - 12:00 in Viale Palmiro Togliatti 92, Brindisi i Collective Mamm daranno uno stage di livello avanzato per danzatori di contemporaneo, hiphop e breakdance. Maxime Abbenhues e Mees Meeuwsen si sono incontrati all'Urban Contemporary Dance dell'Università delle Arti di Amsterdam (Ahk), dove si sono laureati nel 2020. Nel loro lavoro, esplorano le tecniche di partenariato che non sono basate sulla forza, ma sulla condivisione di slancio per spostare un corpo senza fare distinzione tra i ruoli.

Info 3478172498 www.brindisiperformingarts.com