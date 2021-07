 “Le gocce non sono insignificanti” spettacolo teatrale a Muro Tenente

contributo per il parcheggio custodito (3 euro) e per l’ingresso al Parco (2 euro - Visita il Parco dei Messapi)

MESAGNE - La sofisticata performance poetica “Le gocce non sono insignificanti”, in scena sabato 3 luglio (inizio ore 21.30), è il terzo spettacolo inserito nel cartellone di “Appia in Tabula”, la rassegna estiva organizzata nel suggestivo teatro all’aperto creato nel cuore del Parco Archeologico di Muro Tenente.

La pièce è scritta e interpretata da Daniela Nisi, attrice performer con una specializzazione in scrittura scenica conseguita al Centro Universitario Teatrale di Perugia. Si tratta di un emozionante percorso sensoriale che accompagna lo spettatore nei luoghi dell’inconscio, dell’istinto e del dubbio. La scrittura agisce sulla scena, seguendo il ritmo delle emozioni e l’autrice asseconda il flusso delle reazioni organiche agli impulsi interiori ed esterni, a volte in modo morbido e sensuale, altre violento e scattante.

Le musiche originali di Antonello Montemurro caratterizzano la performance, segnandone con tocchi essenziali i punti salienti e creando atmosfere originali e suggestive.

Lo spettacolo teatrale è gratuito. Sarà necessario solo un piccolo contributo per il parcheggio custodito (3 euro) e per l’ingresso al Parco (2 euro - Visita il Parco dei Messapi), se non si possiede la tessera sostenitore. Nel corso della serata sono previsti laboratori didattici per i più piccoli e sarà disponibile un servizio di Food & Drinks.

L'appuntamento è per sabato 3 luglio a partire dalle ore 21.30, presso il Parco dei Messapi di Muro Tenente (Strada provinciale 73 - Via Salento - Muro Tenente).

Per acquistare tessere, biglietti e prenotare: https://www.appiaintabula.it/eventi-e-spettacoli/

Il parco archeologico è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle h. 8.00 alle h. 12.30 e dal venerdì alla domenica dalle h. 17.30 alle h. 20.00.

CALENDARIO DEGLI EVENTI

Sabato 3 luglio, ore 21,30 – Acra Teatro

(Le gocce non sono insignificanti)

Venerdì 9 luglio, ore 21,30 – Ananke Euterpe (Performance poetico-musicale)

Venerdì 16 luglio, ore 21,30 – Elius Inferno & The Magic Octagram

(Concerto rock d’autore)

Venerdì 23 luglio, ore 21,30 – Trithonia: Fabio Rogoli Trio

(Concerto jazz contemporaneo d’autore)

Venerdì 30 luglio, h. 21.30 – Ninfa Giannuzzi e Valerio Daniele

(Àspro - panorami di musica e parole fra tradizione e sperimentazione)

Venerdì 6 agosto, ore 21,30 – Marco Parente

(Poe3 Is Life)

Venerdì 13 agosto, ore 21,30 – Giulia Mazza

(Anima Mundi - Concerto per violoncello)

Sabato 14 agosto (concerto all’alba), ore 4,00 – Quintetto Parvaneh

(Concerto d’archi e pianoforte)