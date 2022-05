La bisbetica domata per la stagione di prosa a Mesagne

MESAGNE – Sarà la commedia di William Shakespeare “La bisbetica domata” a dare seguito alla stagione di prosa a Mesagne, promossa dall’amministrazione comunale di in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese: l’appuntamento è per il prossimo lunedì 2 maggio alle ore 21 al Teatro Comunale di Mesagne con la Factory Compagnia Transadriatica/Fondazione Sipario Toscana, traduzione e adattamento di Francesco Niccolini, regia di Tonio De Nitto.



È la storia di Caterina, di sua sorella Bianca e di un intero villaggio, la storia di un villaggio che ha ferito e svenduto un bene prezioso. Caterina l'inadeguata, la non allineata, è la pazza per questo villaggio. Dietro di lei, spigolosa ma pura e vera, un mondo di mercimoni, di padri calcolatori, di figlie in vendita, di capricci lontani dall'amore, di burattinai e burattini non destinati a vivere l'amore, ma a contrattualizzarlo.



Prezzo dei biglietti:

- platea e palchi centrali, intero € 15 / ridotto € 13;

. palchi laterali, intero € 10 / ridotto € 9;

. loggione € 6.

Il botteghino del teatro sarà aperto la sera dello spettacolo a partire dalle ore 18.30.



È possibile acquistare i biglietti anche online al link https://www.vivaticket.com/.../la-bisbetica-domata/180163 e in tutti i punti vendita Vivaticket.