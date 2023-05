La Mandragola, nuovo spettacolo teatrale del gruppo “La Sita”

SAN PIETRO VERNOTICO - Tornerà in scena domenica 14 maggio, alle 19.30, presso il Teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico il Gruppo Teatrale “La Sita” di Torchiarolo. La compagnia teatrale festeggia quest’anno il suo quattordicesimo anniversario e ha maturato in questo lungo periodo un discreto bagaglio di esperienze e competenze, avendo offerto diversi spettacoli teatrali nell’intero bacino salentino, riscuotendo sempre un notevole successo di pubblico e critica.

Dopo oltre tre anni di assenza dalla scena, causa Pandemia, il noto gruppo amatoriale si ripropone al pubblico con la messa in scena di una nuova divertentissima Commedia dal titolo “La Mandragola”, tratta dalla famosa omonima opera di Machiavelli (pietra miliare della produzione letteraria/teatrale del Rinascimento italiano).

La commedia, storicamente ambientata nel XVI secolo, occupa l'arco temporale di 24 ore e racconta le vicende di Callimaco, un gentiluomo di 30 anni che da 20 vive a Parigi, il quale, avendo sentito parlare della favolosa bellezza di una giovane donna salentina, Lucrezia, decide di volerla incontrare e torna nel suo paese d’origine. Dopo averla vista, ne resta folgorato e desidera ardentemente farla sua. Non sarà affatto facile, visto che la donna, peraltro molto nota per la sua virtù, fedeltà e religiosità, è pure sposata con un ricco e nobile uomo di legge. Riuscirà l’infuocato Callimaco raggiungere i suoi scopi? Una serie di personaggi, la madre della bella Lucrezia, uno strano Frate, uno spregiudicato faccendiere, un improvvisato medico, il suo curioso servo e infine, paradossalmente, lo stesso marito di Lucrezia, si metteranno a disposizione per aiutarlo.