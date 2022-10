Nuovo teatro Verdi: arrivano i miniabbonamenti “blu” e “giallo”

Prosegue la campagna abbonamenti alla stagione teatrale 2022-23 del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi. Interpreti di grande appeal, testi di spessore, maestri della regia popolano il cartellone del politeama brindisino che si conferma punto di riferimento del panorama regionale. Un percorso tra novembre e aprile, tra teatro musicale, commedie, testi classici, nuova drammaturgia e comico d’autore: ce n’è per tutti i gusti nella nuova stagione teatrale del Verdi, che integra una offerta più complessiva della quale fanno parte il “Verdi Gala” - una serata dedicata alla bellezza del teatro e alle musiche del celebre compositore di Busseto - la rassegna “Verdi in Jazz” - di cui è già possibile acquistare biglietti e abbonamenti - una stagione sinfonica e un ciclo di incontri culturali nel foyer.

Gli abbonamenti parziali

Oltre all’abbonamento “Tricolore”, format completo che sarà possibile acquistare fino alla data del primo spettacolo, saranno disponibili in biglietteria - a partire da mercoledì 26 ottobre - due proposte più “light”, dal titolo “Blu” e “Giallo”, colori che richiamano la composizione cromatica della bandiera dell’Ucraina. Due tipologie dedicate agli spettatori meno assidui ma allo stesso modo interessati all’offerta di spettacoli del Verdi: ciascuna individua cinque titoli, mescolando generi e produzioni ma conservando lo stesso intreccio di novità e tradizione. Un semplice ventaglio di scelte nel quale ciascuno può trovare la formula di abbonamento più adatta al proprio tempo, al proprio gusto, al genere e agli interpreti preferiti.

Le proposte

L’abbonamento “Blu” comprende “Parsons Dance”, “Se devi dire una bugia dilla grossa”, “Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene”, “Così è (se vi pare)”, “Quasi amici”. Il format “Giallo” si compone invece di “Ci vuole orecchio”, “Ditegli sempre di sì”, “Comincium”, “Manola”, “Zorro. Un eremita sul marciapiede”.

I prezzi

Le due tipologie hanno il costo di 120 euro nel primo settore, 95 nel secondo, 80 in galleria. Per gli studenti fino a 25 anni 45 euro in ogni settore del teatro.

I biglietti

I biglietti per tutti gli spettacoli saranno disponibili a partire da martedì 8 novembre, sia in biglietteria sia online sul circuito Vivaticket.

Aperture botteghino

Il botteghino del Nuovo Teatro Verdi è aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ore 11-13 e 16.30-18.30 - Info T. 0831 562 554 o all’indirizzo mail botteghino@nuovoteatroverdi.com.

La stagione teatrale

Dieci i titoli in cartellone, un mix di classico e contemporaneo che dà spazio alle produzioni nuove e a quelle già collaudate e apprezzate nei maggiori teatri italiani. Ampia la varietà di temi, generi e linguaggi: la proposta spazia infatti fra prosa, comico d’autore, musical e family show. La proposta artistica rafforza e consolida il teatro nel suo essere “luogo” di confronto costante con la scena contemporanea, estendendo lo sguardo, oltre che alla letteratura, anche alle arti performative, al comico d’autore e al teatro musicale. Le scelte si confermano orientate sulla qualità delle produzioni: beniamini del pubblico, maestri della scena, testi classici, commedie e nuovi autori sono i protagonisti della stagione che inizia a novembre e si conclude ad aprile. I nomi più acclamati della musica, della comicità e del cinema sfidano la scena accanto ai grandi artisti dello spettacolo dal vivo: David Parsons, Elio, Antonio Catania, Paola Quattrini, Gianluca Ramazzotti, Paola Barale, Carolina Rosi, Tony Laudadio, Tullio Solenghi, Ale e Franz, Milena Vukotic, Pino Micol, Nancy Brilli, Chiara Noschese, Massimo Ghini, Paolo Ruffini e Sergio Castellitto, sono solo alcuni dei protagonisti che formano il nuovo cartellone del Verdi.