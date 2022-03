"Narciso 2020" al teatro Paolo Grassi di Cisternino

CISTERNINO - “Fatale può essere la fascinazione per se stessi”. Attesa per la commedia del 29 marzo alle 21 "Narciso 2020" presso il teatro Paolo Grassi, ovvero la storia di un giovane dei nostri tempi per la regia di Carlo Formigoni

con Edoardo Epifani Renza De Cesare, Adriano Basile, Salvatore Laghezza aiuto regia Claudio Raimondo

musiche originali di Gabriella Wöller Produzione Teatro dell'Altopiano

Al termine dello spettacolo seguirà una conversazione con la psicologa Cesara Montoli.

"La bellezza di Narciso contiene una trappola mortale: la fascinazione per se stessi può essere fatale. Il narcisista è colui che perde la propria vita nell’infatuazione esaltata, ma sterile, per la propria immagine. Questa è la follia mortale che il nostro tempo ha elevato a nuovo comandamento sociale.

Il nostro spettacolo si basa su un recente fatto di cronaca che induce a porci fondamentali domande su tabù infranti.



