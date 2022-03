"Non è Francesca" spettacolo al Kopò

BRINDISI - Un nuovo spettacoloal teatro Kopò il 26 e 27 marzo prossimo con Francesca Puglisi.

Quante contraddizioni vivono in ognuno di noi? Le conosciamo? Le accettiamo? Sappiamo gestirle? Francesca, donna contemporanea, puo? cucinare, pulire e stirare le camicie del proprio uomo senza sentirsi immediatamente catapultata nel Medioevo? Puo? sentirsi una persona per bene, anche se non ha ancora capito dove va smaltito il Tetra Pak? Ma soprattutto puo? dirsi realmente appagata e fiera di se? sebbene da una settimana non pubblichi nulla sui social? Questi e altri dilemmi assillano la protagonista che prova a rispondere, confessandoci le sue contraddizioni, anche le piu? intime, dolorose e comiche allo stesso tempo.

Direttamente da "Il terrone fuori sede" Francesca Puglisi sbarca a Brindisi con il suo divertentissimo monologo inno alla consapevolezza di se?, alla liberta?, all’amore per le sfumature, proprie e quelle degli altri.



Data e orario: 26 Marzo 2022 ore 21 e 27 Marzo ore 18

Costo del biglietto: 12 euro



Di e Con: Francesca Puglisi