Per la stagione di prosa in scena lo spettacolo “La Classe” a Mesagne

MESAGNE - Lunedì 11 aprile, il palco del Teatro comunale di Mesagne continuerà ad accogliere gli appuntamenti della stagione di Prosa della Città di Mesagne organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese. A partire dalle ore 20.30 porte aperte in vista dell’inizio, fissato alle ore 21, dello spettacolo “La Classe” con Claudio Casadio, Andrea Paolotti, Valentina Carli, Edoardo Frullini, Federico Le Pera, Caterina Marino, Andrea Monno, Giulia Paoletti, scene di Alessandro Chiti, costumi di Laura Fantuzzo, musiche di Paolo Coletta, light designer Javier Delle Monache, per la regia di Giuseppe Marini.



Trama: sullo sfondo i giorni attuali e una cittadina europea in grave crisi economica, alla periferia della cittadina c’è lo “Zoo”, uno dei campi profughi più vasti del continente, rifugio di migliaia di disperati. Vicino allo Zoo, in uno dei quartieri più popolari, c’è un istituto comprensivo specializzato in corsi professionali che avviano al lavoro. Albert, professore di Storia, viene chiamato ad insegnare in un corso di recupero crediti per studenti sospesi per motivi disciplinari, un’intensa esperienza di vita che cambierà per sempre il destino del professore e degli studenti.



Spettacolo co-prodotto da Accademia Perduta Romagna Teatri, Goldenart Production, Società per Attori in collaborazione con Tecnè, #SIRP, Phidia Srl e con il sostegno di Amnesty International – Italia.

Info e biglietti: Teatro Comunale via Federico II di Svevia, tel. 339.1338519; Comune di Mesagne / ufficio Cultura, via Castello, 10 / 0831.732245 / cell. 3204366854 cultura@comune.mesagne.br.it - www.teatropubblicopugliese.it/mesagne.

Il botteghino del teatro sarà aperto la sera dello spettacolo a partire dalle ore 18.30.