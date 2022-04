Promise Land, lo spettacolo al teatro Grassi di Cisternino

CISTERNINO - Terzo appuntamento della piccola rassegna teatrale di prosa organizzata dal Comune di Cisternino in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese giovedì 7 aprile alle ore 21.



Di e Con Andrea Bettaglio e Catia Caramia;?regia Andrea Bettaglio e Catia Caramia;?disegno luci Michelangelo Campanale;?scene Andrea Bettaglio;?assistente alla regia Martina Ciavatta; consulenza drammaturgia del movimento Maristella Tanzi;tecnici di scena Martina Ciavatta / Roberto Cupertino.

Siamo nel 2050, l’Italia è uscita dall’Europa, che ogni anno accoglie due extracomunitari sorteggiati attraverso il gioco “Presto in Europa”. Giampi e Tonia saranno i fortunati italiani, selezionati per il soggiorno in un confino alle porte dell’Europa, per un periodo di osservazione a tempo indeterminato. Qui, dovranno affrontare una serie di prove per dimostrare la loro idoneità ad entrare.?Ma presto qualcosa smetterà di funzionare. E in questa terra di nessuno, l’attesa, in uno stato di abbandono, giocherà strani scherzi, fino a sprofondare nell’assurdo.?Un grottesco gioco di immedesimazione porta lo spettatore a fare un viaggio, in un altrove che sembrerà così lontano, da non riguardarlo. Ma quanto è distante l’altro da noi? Cosa lo pone così lontano? Giampi e Tonia sono due italiani, con vestiti glitterati e di tendenza, liberamente interpretati dal loro piccolo vissuto di provincia, ma sotto l’abito buono, si svelerà la loro vera natura. A nudo resteranno ad aspettare. A nudo resteranno.





Prezzo del biglietto: 10 euro