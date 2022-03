Rassegna di Prosa: in scena a Fasano «Oggi Sposi»

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

FASANO – Continua la rassegna teatrale organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Mercoledì 16 marzo al Teatro J. F. Kennedy di Fasano è in programma «Oggi Sposi» spettacolo varietà di Ippolito Chiarello che quest’anno compie venti anni dal suo debutto e che continua a mietere successi e consensi di pubblico e critica. Uno spettacolo «leggero», un alternarsi ubriacante di sollecitazioni al riso e all’emozione, secondo i canoni del teatro comico musicale. Attraverso la musica, la letteratura, l’improvvisazione e le massime della saggezza popolare l’attore racconta il matrimonio e l’amore in una sorta di cerimonia collettiva.

«Con Oggi Sposi - dice l’assessore Caroli - entriamo nel vivo della stagione di prosa organizzata a Fasano e dopo aver riflettuto, anche amaramente, con lo spettacolo Servo di scena, torniamo a sorridere secondo i canoni del teatro comico musicale.

Ho personalmente scelto questo spettacolo perché è strutturato in maniera leggera, utilizzando riferimenti alla letteratura e alla musica: un lavoro completo ed estremamente curato. Fulcro della piece è il tema del matrimonio e dell'amore riprendendo gli scritti di Dante, Manzoni, Verga, D'Annunzio e i testi musicali di Daniele Silvestri, Fred Buscaglione, Mina, Eros Ramazzotti ed altri.

Gli attori in scena affronteranno in chiave comica e grottesca, in quello che può essere definito uno sfogo dissacrante, l'eterno dilemma: matrimonio si, matrimonio no!?».