Burattini e marionette nella rassegna di teatro di figura

SAN MICHELE SALENTINO - Il teatro di figura arriva per illuminare le serate estive di San Michele Salentino con 6 spettacoli organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione con la compagnia “Teste di Legno”, che nasce con l'intento di proseguire l'opera del maestro Attilio Monti (scenografo di professione burattinaio per vocazione) e fondata da Biagio Tabella e Carolina Monti, rispettivamente genero e figlia di Attilio Monti. La rassegna “Burattini in Piazza”, incanterà le serate con l’allegria del teatro di figura per momenti spensierati dedicati a bambini e famiglie, con sei spettacoli che si svolgeranno in piazza Marconi alle ore 21, nel rispetto delle norme anti Covid-19.

“L’amore per il teatro dei burattini e delle marionette ha fatto breccia nel nostro Comune – spiega l’assessora allo spettacolo, Angela Martucci – per noi rappresenta un vento di speranza, di desiderio di trascorrere momenti di gioia insieme, bambini e genitori a teatro sotto le stelle. Ringrazio la compagnia “Teste di Legno” che da anni porta nelle scuole, nei teatri, musei, piazze gli eroi delle baracche che incontrano i sorrisi dei più piccoli e la gioia dei genitori e dei nonni”. Questa sera primo appuntamento con “Il mondo di Oz” con attori e pupazzi giganti ad altezza d’uomo.

